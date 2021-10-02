Улан-Удэ, 2 октября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Районы Бурятии собирают гуманитарную помощь жителям подтопленных в результате паводков домов в Иволгинском районе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

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По словам главы района Виктора Очирова, 1 октября сельское поселение «Оронгойское» передало овощные наборы многодетным малоимущим жителям села Поселье. Кяхтинский район предоставил пострадавшим от паводков 50 мешков картофеля.

«Понимаем, что в этом году многие районы сами испытывают трудности, благодарим коллег и неравнодушных жителей за отзывчивость и посильную помощь», — отметил он.

Ранее жители Заиграевского района собрали более 40 мешков картофеля и овощей, продукты на сумму свыше 10 тыс. рублей, хозяйственные товары, одежду и обувь.