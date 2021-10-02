Тбилиси, , 08:26 — REGNUM В Тбилиси 2 октября может быть опасно. Об этом сообщает посольство Соединённых Штатов в Грузии, предупреждая граждан США.

Протесты в Тбилиси Jafo Photography

В американском дипломатическом представительстве отметили, что в этот день в стране проходят выборы, и в Грузии могут начаться протесты.

«В Грузии есть практика спонтанного незапланированного протеста, который может содержать насилие, что может быть связано с выборами. Весь Тбилиси, в том числе проспект Руставели, парламент и других правительственные здания, представляют собой очаг протеста», — заявили в посольстве.

В дипмиссии призвали граждан США следить за новостям и за тем, чтобы не оказаться в толпе, а также, находясь на улице, думать о возможных путях отхода.

Напомним, в Грузии 2 октября начались выборы в органы местного самоуправления. Граждане выберут мэров муниципалитетов и членов законодательных собраний.