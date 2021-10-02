Иркутск, 2 октября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 2 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4959 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 110 196 человек (+367 за сутки). Госпитализированы 2309 (+161 за сутки).

Выздоровел 99 601 пациент (+390 за сутки). Ещё 445 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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