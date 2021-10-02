Петропавловск-Камчатский, 2 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Операцию по спасению альпиниста, пропавшего во время восхождения на вулкан Ключевская сопка, начали сотрудники ГУ МЧС Камчатского края. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ведомства.

Козинцев Вулкан Ключевской. Камчатский край

Уточняется, что пропавший является жителем Свердловской области. Информацию о пропаже альпиниста сообщил спасателям его напарник, совершавший вместе с пропавшим восхождение на вулкан Ключевская сопка. Спортсмены начали подъём на вершину 27 сентября, но на высоте 4 тыс. метров им пришлось прекратить подъём из-за непогоды. Затем альпинисты приняли решение разделиться, после чего один из них спустился к домику на высоте 2,6 тыс. метров, но напарника не обнаружил.

Группа спасателей выдвинулась на поиски людей 1 октября, ещё одна группа готовится при необходимости прибыть из Петропавловска-Камчатского. Один из альпинистов был найден, второй разыскивается. Поиски пропавшего очень сильно осложнены метеоусловиями. В настоящее время на склонах вулкана Ключевская сопка бушует метель, скорость отдельных порывов ветра достигает 70 м/сек, температура воздуха составляет −13…−15 градусов. При таком сильном ветре температура ощущается как — 30 градусов. Из-за метеоусловий невозможно запустить беспилотник для обследования местности с воздуха.