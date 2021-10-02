Чита, 2 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Забайкальском крае будут судить 31-летнего жителя Челябинской области, который в июне 2020 года изготовил и поставил в краевую инфекционную больницу около 25 тысяч фальсифицированных медицинских халатов. Подробности сегодня, 2 октября, сообщает территориальное СУ СК РФ.

Foma.ru Белые халаты

По данным следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор с Забайкальской краевой клинической больницей договор на поставку 31 тысячи медицинских халатов на сумму более 3 млн рублей.

После этого закупил более 24 тыс. халатов в фирме, не имеющей лицензии на изготовление медицинских изделий. Затем обвиняемый изготовил поддельные этикетки, содержащие ложные сведения о фирме-производителе и, упаковав их вместе с халатами, поставил в больницу в Чите. Обман обвиняемого был выявлен работниками больницы при приемке халатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Иркутской области теперь уже бывшего министра здравоохранения региона обвинили в особо крупном размере, совершённом в разгар эпидемии коронавируса.

По данным следствия, с мая по октябрь 2020 года Наталия Ледяева и её сын, а также иные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем обмана похитили из бюджета Иркутской области денежные средства в сумме около 25 млн рублей при исполнении государственного контракта на поставку средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов) для нужд министерства здравоохранения Иркутской области.

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