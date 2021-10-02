Осло, 2 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Более трёх четвертей от общего объёма продаж личных автомобилей в Норвегии в сентябре текущего года пришлось на модели с электрическими двигателями. Об этом сообщает Совет по информации о дорожном движении Норвегии.

Neftegaz.ru Электромобиль

В сентябре 2021 года в Норвегии было продано почти 18 тыс. новых личных автомобилей. 77,5% продаж пришлось на электромобили, что стало рекордным показателем за всю историю авторынка Норвегии.

По итогам первых девяти месяцев текущего года на электрические модели пришлось 62,5% от общего объёма продаж новых легковых авто. В сравнении с 2020 годом этот показатель вырос на 12%.

Норвегия является лидером среди европейских стран по скорости внедрения электрического транспорта. В правительстве Норвегии рассчитывают, что с 2025 года в стране будут продаваться только новые автомобили с нулевым уровнем выбросов парниковых газов.