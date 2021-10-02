Ланс, Франция, 2 октября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ланс» уверенно с «сухим» счетом обыграл команду «Реймс» в матче девятого тура французской Лиги 1. Об этом 2 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Футбол

Игра состоялась на поле стадиона «Феликс Болар» в Лансе и закончилась победой хозяев со счетом 2:0.

На 45-й минуте игры с поля был удален за грубое нарушение форвард гостей Уго Этиките, оставивший свой клуб в меньшинстве, и нападающий «Ланса» Арно Калимуэндо точно реализовал назначенный в ворота «Реймса» пенальти (45+1-я минута). Во втором тайме он же (52-я) удвоил счет и преимущество своей команды, что и стало итоговым результатом встречи.

Отметим, по итогам матча в активе «Ланса» стало 18 очков, что позволило команде укрепить свою вторую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Реймса» 10 очков и двенадцатое место.