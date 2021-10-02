Томск, 2 октября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Томская область оказалась в тройке лидеров среди регионов Сибирского федерального округа по урожайности зерновых и картофеля. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM Урожай

Так, зерновых и зернобобовых культур в области собрано 27,5 центнеров с гектара. Выше показатели только в Красноярском крае и Кузбассе — 31,1 и 27,9 ц/га соответственно.

«В томских хозяйствах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысилась урожайность пшеницы — с 26,7 до 28 ц/га и рапса — с 19 до 19,8 ц/га», — отметили в правительстве.

По урожайности картофеля, который составил 201,4 ц/га, Томская область уступила Новосибирской области (208,5 ц/га) и Красноярскому краю (203,9 ц/га). По средней урожайности овощей регион расположился на четвёртом месте в Сибири с показателем 238,9 ц/га.