Улан-Удэ, 2 октября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего за время пандемии жертвами COVID-19 стали 1853 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В настоящее время в стационарах республики лечатся 529 пациентов, у 436 из которых заражение осложнилось внебольничной пневмонией. В реанимации находится 64 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 669 койки: занято — 529, свободно — 140 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,1%», — отметили в оперштабе.

На амбулаторном лечении, по состоянию на 2 октября, остаются 1264 человека.