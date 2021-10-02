Красноярск, , 07:59 — REGNUM Министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев, избранный в заксобрание региона от партии «Единая Россия», покидает свой пост в краевом правительстве. Об этом говорится в опубликованном на портале правительства распоряжении губернатора.

Депутаты Законодательного собрания Красноярского края Бурмистров А.В. Sobranie.info

Васильева, чьи полномочия на посту министра прекращаются с 11 октября, заменит его первый заместитель Михаил Бершадский.

На выборах в депутаты Законодательного собрания Красноярского края по Курагинскому одномандатному избирательному округу №15 Васильев обошёл конкурентов с 37,2% голосов.

Ранее Васильев уже дважды проходил в региональный парламент — на выборах 2011 и 2016 годов. Министром экономики и регионального развития в правительстве региона он стал в ноябре 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае избирком зарегистрировал депутатов регионального заксобрания IV созыва, избранных по единому краевому избирательному округу.

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