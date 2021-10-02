Москва, 2 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присвоил ордена «За заслуги перед Отечеством» артистам МХТ им. Чехова, балетмейстеру Андрею Петрову и виолончелисту Сергею Ролдугину. Соответствующий указ президента опубликован 1 октября на официальном портале правовой информации.

Ordenrf.ru Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие отечественной культуры награждены артисты МХТ им. Чехова Евгения Киндинова, Станислава Любшина и Ирина Мирошниченко. Такой же награды удостоен главный балетмейстер театра «Кремлёвский балет» Андрей Петров. Артистам этого театра Максиму Афанасьеву и Екатерине Первушинской присвоены звания «Заслуженный артист Российской Федерации».

Виолончелист и художественный руководитель «Дома музыки» в Санкт-Петербурге Сергей Ролдугин награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Артистка Московского театрального центра «Вишнёвый сад» Ольга Широкова и дирижёр Александр Чубаров награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ордена Дружбы присвоены артистам «Ленкома Марка Захарова» Ивану Агапову, Татьяне Кравченко и Александре Сириной. Также орденами Дружбы награждены писатель Анатолий Баюканский, артист театра «Ромэн» Борис Василевский и художник-график Михаил Шелковенко.