Киев, 2 октября, 2021, 07:52 — ИА Регнум. Об угрозе раздела территории Украины между соседними государствами в случае новых масштабных протестов в стране заявил экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев 1 октября в эфире телеканала «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По мнению политика, Украина не переживёт нового майдана: в случае глобального противостояния территорию страны попросту разделят между собой соседние государства.

Мураев уточнил, что на Украину смотрит Польша, которая мечтает «забрать Галичину», Венгрия вкладывает деньги в Закарпатье, а Румыния — в Измаильский район с целью в будущем заявить свои права на эти территории. Кроме того, политик напомнил и об интересах России и Белоруссии.

Экс-депутат пояснил, что позиция некоторых граждан страны «лучше ужасный конец, чем ужас без конца» не приведёт ни к чему хорошему. Мураев привёл в пример ситуацию с Косово, где так называемый переходный период длится уже не одно десятилетие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Раде предупредили о развале Украины из-за потери прав на транзит российского газа в Венгрию.