В России установлен очередной антирекорд по заражению коронавирусом. На 1 октября 2021 года суточный прирост новых заболевших составил 24 522 случая — это максимальное значение с 22 июля. Только за сутки умерли 887 пациентов. Ситуацию осложняет резкая смена симптомов COVID-19. Медики предупредили, что начало заболевания стало ещё проще спутать с обычной простудой или гриппом. «Новый симптом коронавирусной инфекции — сильный насморк, чего не было раньше <…>. Инфекция становится более стремительной», — заявил сайту ОСН глава профсоюза фельдшеров и работник скорой Дмитрий Беляков. По его словам, раньше пневмония появлялась у инфицированных на седьмой день, а теперь ее можно заметить уже на третий день. Текущую волну коронавируса уже назвали самой тяжелой в России. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Врачи рассказали об изменившихся первых симптомах COVID-19

Pixabay.com Коронавирус

07:58 02.10.2021 Третья фаза клинических испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V» завершена, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По результатам клинических исследований третьей фазы, которая проходила с участием пациентов старше 60 лет, вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») показала высокий профиль безопасности и эффективности. Сейчас идёт подготовка итогового отчёта. Всего в исследованиях вакцины приняли участие более 23 тысяч человек. На основе этих данных институт Гамалеи разрабатывает новые показания для вакцинации и использования вакцины. Напомним, «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от новой коронавирусной инфекции.

08:02 02.10.2021 Руководителей свердловских организаций будут наказывать за сотрудников, которые не привились от COVID-19 и при этом не переведены на дистанционку. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков. Об этом: Свердловских работодателей будут наказывать за непривитых сотрудников

08:21 02.10.2021 По данным оперативного штаба на 2 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4959 человек, причём 12 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте подробнее: В Иркутской области скончались ещё 12 человек с COVID-19

08:50 02.10.2021 В Красноярском крае за последние сутки выявили 366 (темп прироста 0,3%) случаев заражения новым коронавирусом, общее число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в регионе за весь период эпидемии достигло 116 775. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Об этом: В Красноярском крае за сутки выявили 366 носителей коронавируса

08:58 02.10.2021 В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 366 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 2 октября в регионе зарегистрировано 116 775 случаев заболевания COVID-19. Читайте подробнее: В Красноярском крае за сутки выявили 366 носителей коронавируса

09:28 02.10.2021 В мобильном многопрофильном госпитале Южного военного округа (ЮВО), развёрнутом в Сухуме 18 августа на базе санатория «Айтар», приняли на лечение и консультацию более 800 жителей Абхазии с диагнозом COVID-19. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба ЮВО на сайте Минобороны РФ. Подробности в материале: Госпиталь ЮВО в Сухуме принял на лечение более 800 больных с COVID-19

09:30 02.10.2021 В Челябинской области за 1 октября выявили ещё 389 заразившихся коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 98 тыс. носителей коронавируса

09:34 02.10.2021 Минэкономики России сообщило, что уровень ВВП России в августе оказался выше допандемийного уровня. В годовом выражении, по оценке ведомства, к концу лета показатель вырос на 3,7%.

10:15 02.10.2021 В Челябинской области за 1 октября зафиксировали ещё 26 случаев смерти от COVID-19. Эти данные приводит оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили ещё 26 умерших от COVID-19

10:17 02.10.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано 38 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердился у жителей Горно-Алтайска (12 новых носителей), Майминского (+8), Усть-Коксинского (+8), Турочакского (+4) и других районов. Читайте также: На Алтае выявили 38 новых носителей коронавируса

10:38 02.10.2021 В Томске на базе медико-санитарной части №2 открылось отделение на 45 коек для госпитализации детей с COVID-19. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, ранее дети лечились в детской инфекционной больнице им. Г. Е. Сибирцева. Подробности в материале: В Томске открыли новый стационар для лечения детей с COVID-19

10:50 02.10.2021 С 1 октября в России формально прекратил действовать мораторий на депортацию нелегальных мигрантов, введенный весной 2020 года из-за пандемии коронавируса.

11:37 02.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 2 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5479 человек, причём 24 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусом

11:38 02.10.2021 Маски. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM.

11:42 02.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 2 сентября прививки получил 69 191 человек из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 4120 человек. Об этом: На Алтае за сутки от COVID-19 привились более четырёх тысяч человек

11:45 02.10.2021 За последние сутки, 1 октября, в России выявлено 25 219 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 886 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 17 852 человека. 🔸Москва — 4032 🔸Санкт-Петербург — 2494 🔸Московская область — 1483 🔸Самарская область — 614 🔸Воронежская область — 589 🔸Нижегородская область — 581 🔸Свердловская область — 539 🔸Пермский край — 512 🔸Ростовская область — 501 🔸Республика Башкортостан — 496 🔸Республика Крым — 409 🔸Челябинская область — 386 🔸Иркутская область — 380 🔸Омская область — 367 🔸Красноярский край — 366 🔸Оренбургская область — 360 🔸Волгоградская область — 360 🔸Ставропольский край — 355 🔸Ульяновская область — 330 🔸Саратовская область — 313 🔸Архангельская область — 295 🔸Хабаровский край — 283 🔸Калининградская область — 268 🔸Алтайский край — 265 🔸Вологодская область — 264 🔸Удмуртская Республика — 260 🔸Пензенская область — 253 🔸Республика Коми — 249 🔸Тверская область — 245 🔸Тюменская область — 243 🔸Ленинградская область — 240 🔸Липецкая область — 234 🔸Республика Карелия — 227 🔸Брянская область — 227 🔸Краснодарский край — 224 🔸Республика Саха (Якутия) — 221 🔸Владимирская область — 221 🔸Курская область — 220 🔸Приморский край — 219 🔸Ярославская область — 213 🔸Смоленская область — 199 🔸Белгородская область — 197 🔸Забайкальский край — 192 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 185 🔸Севастополь — 178 🔸Ивановская область — 178 🔸Псковская область — 173 🔸Кемеровская область — 172 🔸Астраханская область — 170 🔸Новосибирская область — 167 🔸Мурманская область — 165 🔸Орловская область — 148 🔸Кировская область — 145 🔸Новгородская область — 142 🔸Рязанская область — 135 🔸Курганская область — 133 🔸Республика Хакасия — 130 🔸Тульская область — 128 🔸Калужская область — 127 🔸Амурская область — 125 🔸Тамбовская область — 123 🔸Костромская область — 122 🔸Республика Дагестан — 114 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 102 🔸Республика Бурятия — 98 🔸Томская область — 93 🔸Республика Чувашия — 90 🔸Республика Мордовия — 82 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 82 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 72 🔸Чеченская Республика — 68 🔸Республика Ингушетия — 67 🔸Республика Татарстан — 67 🔸Республика Калмыкия — 64 🔸Республика Марий Эл — 63 🔸Сахалинская область — 58 🔸Республика Тыва — 55 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 53 🔸Республика Адыгея — 50 🔸Камчатский край — 42 🔸Республика Алтай — 37 🔸Еврейская автономная область — 35 🔸Магаданская область — 25 🔸Чукотский автономный округ — 16 🔸Ненецкий автономный округ — 14 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 560 767 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 028 летальных исходов, выздоровели 6 710 574 человека.

11:47 02.10.2021 В Москве на 2 октября 2021 года выявлено 4032 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализирован 1031 человек, скончались 67 пациентов. На ИВЛ находятся 363 человека. В городе выздоровели ещё 2116 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 494 342.

11:50 02.10.2021 ТОП-10 регионов России по приросту числа заражённых коронавирусом на 2 октября 2021 года. Первая цифра — количество зараженных за сутки, вторая — общее количество зараженных в регионе. ☑️Москва +4032/1 641 945 ☑️Санкт-Петербург +2494/625 492 ☑️Московская область +1483/451 979 ☑️Самарская область +614/106 463 ☑️Воронежская область +589/134 487 ☑️Нижегородская область +581/170 816 ☑️Свердловская область +539/140 001 ☑️Пермский край +512/102 567 ☑️Ростовская область +501/139 624 ☑️Башкирия +496/67 827 Цитата канала «16 негритят».

11:51 02.10.2021 В больнице. Томск zdrav.tomsk.ru.

11:51 02.10.2021 ТОП-10 регионов России по максимальному количеству смертей от коронавируса на 2 октября 2021 года. (формируется по абсолютным значениям смертей) Именно в таком порядке идут цифры: умерли за сутки/количество смертей с начала пандемии ☑️Москва +67/29 111 ☑️Санкт-Петербург +59/21 968 ☑️Свердловская область +42/6 372 ☑️Саратовская область +34/3 047 ☑️Краснодарский край +32/6 287 ☑️Нижегородская область +31/6 675, Пермский край +31/4 917 ☑️Ставропольский край +30/3 075 ☑️Ростовская область +28/6 860 ☑️Челябинская область +26/3 442 ☑️Волгоградская область +24/2 833 Цитата канала «16 негритят».

11:59 02.10.2021 Ко 2 октября 2021 года суточный прирост заболеваемости коронавирусом в России составил 25 219 человек. Четвертая волна пандемии за несколько дней поднялась до высоты третьей. Цитата канала «Коммерсант».

11:59 02.10.2021 В Пермском крае за 1 октября зафиксировали 512 заразившихся коронавирусом. Из них 63 госпитализированы, сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Пермском крае выявили ещё 512 носителей коронавируса

12:01 02.10.2021 В Томской области за минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая от COVID-19. За сутки выявлено 93 новых случая заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции составил 1,06. Подробности в материале: В Томской области от COVID-19 умерли ещё три пациента

12:02 02.10.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлено 25 219 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В России за сутки выявлены более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:02 02.10.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 127 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 2 октября. Днём ранее, 1 октября, в регионе было зарегистрировано 130 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 451 человека. Читайте также: В Калужской области за сутки выявлено 127 носителей коронавируса

12:16 02.10.2021 В Забайкальском крае, где ежедневно продолжают выявлять более 200 новых носители коронавируса, до 1 ноября включительно продолжают действовать введенные ранее ограничения для сфер торговли и общественного питания. Такое заявление 2 октября сделал вице-премьер регионального правительства Александр Бардалеев. Читайте также: В Забайкалье продлены карантинные ограничения для бизнеса

12:19 02.10.2021 В Ямало-Ненецком АО 1 октября обнаружили 102 заразившихся коронавирусом. Об этом 2 октября сообщает окружной оперштаб. Об этом: На Ямале выявили ещё 102 носителя коронавируса

12:39 02.10.2021 В Кемеровской области по данным на сегодня, 2 октября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом: В Кузбассе выявили ещё 170 носителей коронавируса

12:43 02.10.2021 В Калужской области продолжают регистрироваться случаи заболевания COVID-19 среди проживающих и сотрудников кировского психоневрологического интерната. Шесть ковидных больных, из числа проживающих в интернате, изолированы в самом учреждении. Один человек проходит лечение в инфекционной больнице, четыре работника находятся на больничном дома. Режим изоляции в учреждении не вводился. Об этом 2 октября сообщает заместитель министра труда и социальной защиты региона Татьяна Романова. Подробности в материале: В психоневрологическом интернате калужского Кирова отмечены случаи COVID-19

12:43 02.10.2021 В медицинских стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение пациентов с COVID-19 и пневмонией, на 2 октября находится 5281 человек. Еще 25 044 человека лечатся от ковида амбулаторно, находясь на самоизоляции. Об этом 2 октября сообщили в городском оперштабе. Об этом: Более 30 тыс. человек в настоящее время больны ковидом в Петербурге

12:47 02.10.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1262 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: В стационарах и на домашнем карантине находятся почти 10 тыс. кузбассовцев

12:50 02.10.2021 В Югре за 1 октября обнаружили 185 заразившихся коронавирусом. Такие данные 2 октября сообщает оперштаб. Читайте также: В Югре выявили ещё 185 носителей коронавируса

12:55 02.10.2021 В Ангарске решено не отдавать полностью под ковидный госпиталь перинатальный центр на 140 коек. Как сообщает пресс-служба Иркутской области, на этом настояли сами жители города нефтехимиков. Об этом: В Ангарске не стали закрывать перинатальный центр из-за COVID-19

12:58 02.10.2021 Чувашия введет QR-коды для посещения культурных мероприятий и общепита с 10 октября из-за роста числа заболевших коронавирусом — власти республики.

12:58 02.10.2021 Пункт вакцинации от коронавируса. Иваново dz.ivanovoobl.ru.

13:21 02.10.2021 Вакцин от коронавируса в Новосибирской области в настоящее время достаточно. Об этом заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, только за эту неделю область получила 96 600 доз «Спутника V». В общей сложности в регион поступило уже более 1 млн 171 тысячи доз вакцин. Подробности в материале: Новосибирская область получила ещё более 96 тысяч комплектов «Спутника V»

13:28 02.10.2021 На территории Новосибирской области есть небольшая тенденция роста выявляемости коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. Об этом: В Новосибирской области есть всё для наращивания темпов вакцинации — власти

13:36 02.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 2 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 497, причём 197 из них обнаружили только за сутки. Об этом: В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19

13:40 02.10.2021 По данным Роспотребнадзора, на 2 октября проведено свыше 192,7 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 562 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 312 695 человек.

13:41 02.10.2021 В Югре часть жителей региона переведут на дистанционку. Такое поручение дала губернатор Наталья Комарова на заседании правительства автономного округа. Об этом: Жителей Югры переводят на дистанционку

15:37 02.10.2021 В Тюменской области 1 октября обнаружили ещё 243 случая заражения коронавирусом. Эти сведения приводит оперштаб. Подробности в материале: В Тюменской области выявили уже более 62 тыс. носителей коронавируса

16:14 02.10.2021 В Оренбургской области 1 октября выявили ещё 356 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Читайте также: В Оренбуржье выявили ещё 356 носителей коронавируса

16:59 02.10.2021 В Оренбургской области за 1 октября число скончавшихся от COVID-19 выросло на 19 человек. Это следует из сообщений регионального оперштаба. Читайте подробнее: В Оренбуржье от COVID-19 скончались ещё 19 человек

17:07 02.10.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 2 октября, за минувшие сутки выявлено 167 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 172 случая. Читайте также: Жертвами коронавируса стали уже более 3 тысяч новосибирцев

17:14 02.10.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1952 пациента, в том числе 35 детей. Об этом сегодня, 2 октября, сообщил оперативный штаб региона. Об этом: В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализировали 35 детей

18:21 02.10.2021 В Свердловской области официально выявили ещё 539 случаев COVID-19. Из них 128 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Об этом: В Свердловской области выявили уже более 140 тыс. носителей коронавируса

19:10 02.10.2021 В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 42 человека. Это следует из сообщения оперштаба региона за 1 октября. Подробности в материале: COVID-19 погубил ещё 42 свердловчанина

22:44 02.10.2021 В Москве от последствий COVID-19 в возрасте 77 лет скончался член Академии российского телевидения, главный телеоператор Дирекции информационных программ Первого канала Эрик Малинин. Подробности в материале: В Москве ушел из жизни оператор-постановщик «Голубых огоньков» Эрик Малинин

06:12 03.10.2021 Жители Новосибирской области рассказали о том, что теперь ПЦР-тест на коронавирус может давать положительный результат в течение трёх недель и даже месяца. Хотя прежде якобы подобное наблюдалось в основном у тех, кто перенёс инфекцию в средней или тяжёлой форме. Теперь же и у тех, кто переболел в лёгкой форме. Об этом: Новосибирцы заметили, что ПЦР-тест на COVID-19 долго остаётся положительным

06:20 03.10.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражения коронавирусом. В половине случаев носителями оказались дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения. Об этом: В Туве за сутки коронавирус выявили у 30 детей

07:09 03.10.2021 В Свердловской области будут созданы зоны, свободные от COVID-19. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. Об этом: На Урале создадут зоны, свободные от коронавируса

07:30 03.10.2021 В Республике Алтай подтверждено ещё два случая смерти среди пациентов с коронавирусом. Скончались 65-летняя жительница Майминского района и 80-летний житель Усть-Коксинского района. Читайте подробнее: В Горном Алтае скончались ещё два пациента с COVID-19

07:41 03.10.2021 Вакцинация против COVID-19 в Магаданской области. minzdrav.49gov.ru.

07:47 03.10.2021 Регистрации и первой поставки «детского» варианта российской вакцины «Спутник V» ждут в Алтайском крае в ближайшее время, заявил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

07:56 03.10.2021 В Кемеровской области по данным на утро сегодня, 3 октября, за прошедшие сутки выявлено 168 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 170 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе за сутки скончались шесть пациентов с коронавирусом

07:58 03.10.2021 Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований Исаев — о симптомах новых штаммов: [[[list-0]]]

08:06 03.10.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1256 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 3 октября, сообщает оперативный штаб региона. Об этом: В стационарах и на карантине находится уже более 10,5 тыс. кузбассовцев

08:14 03.10.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 690. Об этом: На Алтае за сутки выявлен 31 новый носитель коронавируса

08:34 03.10.2021 По данным оперативного штаба на 3 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4970 человек, причём 11 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Подробности в материале: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек

08:42 03.10.2021 В Красноярском крае число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 117 146. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлен 371 новый случай заболевания. Читайте также: В Красноярском крае подтвердили более 117 тыс. случаев COVID-19

09:01 03.10.2021 В Бурятии за прошедшие сутки выявили 101 новый случай заражения коронавирусом. «Из выявленных за прошедшие сутки больных — 78 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в штабе. Читайте подробнее: 101 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Бурятии

09:08 03.10.2021 В Бурятии за последние сутки зарегистрировано два новых летальных случая от COVID-19. Скончались два пациента в возрасте старше 65 лет. Читайте подробнее: В Бурятии от COVID-19 умерли ещё два пациента

09:10 03.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 3 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5505 человек, причём 26 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Об этом: В Алтайском крае скончались ещё 26 пациентов с коронавирусом

09:15 03.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 2 сентября прививки от коронавируса получили 693 982 человека из более двух миллионов жителей. За последние сутки прирост вакцинированных составил 2070 человек. Читайте подробнее: На Алтае за сутки от COVID-19 вакцинированы более двух тысяч человек

09:26 03.10.2021 Анкета пациента для прохождения вакцинации в центре [Дарья Драй © ИА REGNUM].

09:31 03.10.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 3 октября от коронавируса полностью привиты 325 774 человека. Ещё 343 988 граждан получили первый компонент вакцины. Подробности в материале: В Забайкалье от COVID-19 полностью привиты более 325 тысяч человек

09:40 03.10.2021 В Челябинской области за 2 октября обнаружили ещё 391 носителя коронавируса. Эти данные 3 октября приводит оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 391 носителя коронавируса

10:08 03.10.2021 В Хакасии за минувшие сутки выявлено 129 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. Читайте подробнее: В Хакасии COVID-19 диагностирован ещё у 129 человек

10:19 03.10.2021 По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день, 3 октября, проведено свыше 193,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 557 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 1 325 695 человек.

10:57 03.10.2021 В Хакасии число жертв коронавируса с 1 января 2021 года достигло 744. За минувшие сутки подтверждено три новых летальных случая. Читайте также: В Хакасии с начала года умерли 744 пациента с коронавирусом

11:00 03.10.2021 В Югре 2 октября выявили ещё 184 носителя коронавируса. Об этом 3 октября сообщает окружной оперштаб. Читайте подробнее: В Югре выявили ещё 184 заразившихся коронавирусом

11:18 03.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 3 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 692, причём 195 из них обнаружили только за сутки. Подробности в материале: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё шесть человек

11:35 03.10.2021 В Омской области за минувшие сутки зарегистрировано пять случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 2245 человек. Читайте подробнее: В Омской области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

11:38 03.10.2021 Медсестра во время вакцинации женщины [Дарья Драй © ИА REGNUM].

11:45 03.10.2021 Нижегородский министр здравоохранения заразился коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: Привитый от ковида нижегородский глава минздрава вновь заразился SARS-CoV-2

11:47 03.10.2021 За последние сутки, 2 октября 2021 года, в России выявлено 25 769 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 890 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 15 391 человек. 🔸Москва — 4294 🔸Санкт-Петербург — 2463 🔸Московская область — 1646 🔸Самарская область — 620 🔸Воронежская область — 591 🔸Нижегородская область — 588 🔸Свердловская область — 535 🔸Ростовская область — 509 🔸Пермский край — 507 🔸Республика Башкортостан — 482 🔸Республика Крым — 421 🔸Челябинская область — 389 🔸Иркутская область — 376 🔸Красноярский край — 371 🔸Омская область — 365 🔸Волгоградская область — 364 🔸Оренбургская область — 359 🔸Ставропольский край — 357 🔸Ульяновская область — 334 🔸Саратовская область — 320 🔸Архангельская область — 293 🔸Хабаровский край — 280 🔸Калининградская область — 270 🔸Алтайский край — 268 🔸Вологодская область — 262 🔸Удмуртская Республика — 261 🔸Республика Коми — 257 🔸Республика Карелия — 249 🔸Тверская область — 248 🔸Пензенская область — 248 🔸Тюменская область — 244 🔸Липецкая область — 242 🔸Ленинградская область — 241 🔸Брянская область — 235 🔸Владимирская область — 227 🔸Краснодарский край — 226 🔸Республика Саха (Якутия) — 225 🔸Курская область — 223 🔸Приморский край — 215 🔸Ярославская область — 207 🔸Белгородская область — 201 🔸Смоленская область — 198 🔸Забайкальский край — 197 🔸Севастополь — 187 🔸Ханты-Мансийский автономный округ — 184 🔸Псковская область — 182 🔸Ивановская область — 182 🔸Астраханская область — 173 🔸Новосибирская область — 171 🔸Кемеровская область — 170 🔸Мурманская область — 167 🔸Орловская область — 158 🔸Кировская область — 147 🔸Новгородская область — 145 🔸Рязанская область — 137 🔸Курганская область — 136 🔸Тульская область — 135 🔸Республика Хакасия — 129 🔸Калужская область — 129 🔸Костромская область — 128 🔸Тамбовская область — 127 🔸Амурская область — 123 🔸Республика Дагестан — 117 🔸Ямало-Ненецкий автономный округ — 104 🔸Республика Бурятия — 103 🔸Томская область — 89 🔸Республика Чувашия — 87 🔸Республика Мордовия — 83 🔸Кабардино-Балкарская Республика — 83 🔸Республика Северная Осетия-Алания — 73 🔸Республика Татарстан — 71 🔸Чеченская Республика — 70 🔸Республика Марий Эл — 64 🔸Республика Калмыкия — 63 🔸Республика Ингушетия — 62 🔸Республика Тыва — 59 🔸Карачаево-Черкесская Республика — 55 🔸Сахалинская область — 55 🔸Республика Адыгея — 52 🔸Камчатский край — 41 🔸Республика Алтай — 38 🔸Еврейская автономная область — 34 🔸Магаданская область — 19 🔸Чукотский автономный округ — 16 🔸Ненецкий автономный округ — 13 Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 586 536 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 209 918 летальных исходов, выздоровели 6 725 965 человек.

11:48 03.10.2021 В России установлен новый рекорд по числу погибших от коронавируса за сутки с начала пандемии — скончались 890 человек.

11:48 03.10.2021 За последние сутки, 2 октября, в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписан 15 391 человек.

11:56 03.10.2021 В Москве на 3 октября выявлено 4 294 новых случая заражения коронавирусом. За сутки госпитализированы 962 человека, скончались 65 пациентов. На ИВЛ находятся 393 человека. В городе выздоровели ещё 1 885 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 496 327.

12:14 03.10.2021 В Российской Федерации за прошедшие сутки выявлены 25 769 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Читайте также: За сутки в России выявлены более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

12:22 03.10.2021 В Пермском крае за 2 октября зафиксировали ещё 507 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Об этом: В Прикамье выявили уже более 103 тыс. носителей коронавируса

12:46 03.10.2021 В больнице. Омск omskportal.ru (1).

12:48 03.10.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 129 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 3 октября. Днём ранее, 2 октября, в регионе было зарегистрировано 127 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 580 человек. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлено 129 носителей коронавируса

13:23 03.10.2021 Во Владимире из-за нехватки мест в больницах скорая привезла пациентку с ковидом к зданию областной администрации. Фельдшер медицинской бригады Анна Митюковасказала«Подъёму», что власти на эту акцию никак не отреагировали.

13:50 03.10.2021 Губернатор Приморского края Олег Кожемяко недавно отметился громкой инициативой — он предложил сократить расходы на аппарат регионального парламента, а освободившиеся средства направить на поддержку медицины. Помимо чисто пропагандистского эффекта, это заявление имеет ещё одно важное значение — оно свидетельствует о том, что субъектам уже неоткуда брать деньги на ключевые нужды, приходится сокращать расходы там, где это возможно. Статистика показывает, что по сравнению с прошлым, ковидным, годом расходы субъектов растут незначительно. Эксперты отмечают, что это свидетельствует об исчерпанности потенциала роста во многих регионах. Подробности в материале: Собственные ресурсы развития экономики регионов России исчерпаны

13:53 03.10.2021 Российская актриса театра и кино Ольга Прокофьева госпитализирована с коронавирусом. Читайте подробнее: Актриса театра и кино Ольга Прокофьева госпитализирована с ковидом

14:25 03.10.2021 Минпросвещения РФ не планирует массово закрывать школы из-за коронавируса, локдауна в системе образования не будет — Кравцов.

14:25 03.10.2021 Развитие ситуации с коронавирусной инфекцией не поддается прогнозам специалистов, заявил главный врач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. «Ковид все прогнозы обманывает. Рост мы видим, работаем, поехали работать дальше», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

14:48 03.10.2021 В Ямало-Ненецком АО 2 октября зафиксировали ещё 104 случая заражения коронавирусом. Эти данные 3 октября приводит окружной оперштаб. Об этом: На Ямале выявили ещё 104 носителя коронавируса

15:21 03.10.2021 Судмедэксперт Алексей Решетун, преподаватель Школы юного хирурга в РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 26 сентября во время прямого эфира на нашем канале в TikTok сообщил, что собирается в ближайшее время ревакцинироваться. Не откладывая такое важное дело в долгий ящик, он уже на следующий день сделал повторную прививку вакциной «Спутник Лайт». «Сделано! Ревакцинировался. Энергетический хвост укреплён, портал функционирует, телефон могу заряжать рукой, силой мысли переключать телевизионные каналы. Прививайтесь, товарищи, берегите себя!» — написал Алексей Михайлович в своём аккаунте в Instagram.

15:21 03.10.2021 Медсестра во время вакцинации мужчины [Дарья Драй © ИА REGNUM].

15:48 03.10.2021 Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие ситуации с коронавирусом в России не поддается прогнозам специалистов. Читайте подробнее: Развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам — Проценко

16:13 03.10.2021 В Свердловской области для посещения общественных мест будут введены QR-коды. Об этом заявил журналистам вице-губернатор Павел Креков. Подробности в материале: В Свердловской области введут QR-коды для посещения общественных мест

16:28 03.10.2021 В Свердловской области за 2 октября зафиксировали сразу 46 смертей от COVID-19. Такие данные содержатся в очередной сводке оперштаба. Об этом: На Урале установлен очередной «рекорд» по смертности от COVID-19

16:38 03.10.2021 В Свердловской области 2 октября выявили 535 заразившихся коронавирусом. Из них 105 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Свердловской области выявили ещё 535 случаев COVID-19

17:48 03.10.2021 В Новосибирске 12 октября состоится Международная рабочая встреча «Посольский двор. Перезагрузка» — первое в сибирском регионе выставочное мероприятие туристической тематики. Об этом сообщает Новосибирская ассоциация туристских организаций (НАТО). В НАТО подчеркнули, что период действия коронавирусных ограничений привёл к длительной паузе в организации экспо-мероприятий туристической тематики и уходу абсолютного большинства маркетинговых акций в онлайн. Между тем запрос на очное общение в профессиональной среде не только не угас, но и вырос. В НАТО считают, что дефицит общения и должен восполнить обновлённый «Посольский двор». Об этом: В Новосибирске после перерыва из-за COVID-19 встретятся туроператоры

18:19 03.10.2021 В Тюменской области 2 октября обнаружили 244 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Тюменской области выявили ещё 244 носителя коронавируса

18:26 03.10.2021 В Курганской области 2 октября зафиксировали 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Курганской области растёт число выявленных носителей коронавируса

03:07 04.10.2021 На течение COVID-19 влияют не перенесённые ОРВИ, а наличие хронических заболеваний. На 100% избежать заражения ОРВИ, в том числе коронавирусом, практически невозможно, но можно снизить риск заражения, избегая мест массового скопления людей и соблюдая масочный режим. Читайте подробнее: Эксперт рассказал, как перенесённый COVID-19 влияет на риск заразиться ОРВИ

03:45 04.10.2021 На Сахалине и Курилах за последние сутки привились от COVID-19 ещё 159 человек (днём ранее — 190). Всего за время прививочной кампании вакцину получили уже 174 348 жителей островного региона. Об этом: На Сахалине вакцинировали от COVID-19 уже более 174 тыс. человек

03:56 04.10.2021 На Сахалине за последние сутки инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 51 человека (днём ранее — у 55). За весь период пандемии выявили уже 33 220 случаев заражения COVID-19. Читайте подробнее: На Сахалине заражение коронавирусом выявили у более 33 тыс. человек

05:35 04.10.2021 В Бурятии за минувшие сутки подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались четыре пациента в возрасте старше 65 лет. Об этом: В Бурятии скончались ещё четыре пациента с COVID-19

05:36 04.10.2021 За неделю в Приамурье выявили 848 граждан, заразившихся коронавирусом (неделей ранее — 829). Уровень заболеваемости за этот период вырос на 2,3%. Читайте подробнее: В Амурской области школьники стали болеть COVID-19 на 28,6% чаще

05:42 04.10.2021 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 59 360, чуть менее половины из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки выявлено 97 новых носителей. Читайте также: В Бурятии выявили 97 новых случаев заражения коронавирусом

06:01 04.10.2021 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту стали Майминский (+8), Улаганский (+6) и Онгудайский (+5) районы. Подробности в материале: На Алтае выявили 28 новых носителей SARS-CoV-2

06:36 04.10.2021 На 4 октября привились от COVID-19 421 973 приморца, из них завершили курс вакцинации 369 988 человек. Это около 30% от плана. При этом количество людей старшего поколения среди вакцинированных составляет всего около 9%. Читайте также: В Приморье менее 10% пожилых людей прошли вакцинацию от COVID-19

07:04 04.10.2021 В Туве подтверждено 12 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего с начала года жертвами COVID-19 в регионе стали 220 человек. Читайте подробнее: В Туве от COVID-19 умерли ещё 12 человек

07:12 04.10.2021 Вакцинация против COVID-19. Николай Хижняк © ИА REGNUM

07:20 04.10.2021 Коронавирусы нескольких разновидностей были обнаружены у летучих мышей в России, но вирусов, сходных с SARS-СoV-2, у рукокрылых найдено не было. Об этом: Летучих мышей в России обследовали на коронавирусы

07:21 04.10.2021 Сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) продолжается в Красноярском крае третью неделю. Об этом 4 октября в своём телеграм-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. По его словам, на фоне этого подъёма начался рост числа заболевших COVID-19. Читайте также: В Красноярском крае продолжается подъём заболеваемости ОРВИ

07:23 04.10.2021 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 октября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 69 885, причём 585 из них обнаружили только за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года). Подробности в материале: За выходные жертвами COVID-19 в Забайкалье стали 13 человек

07:31 04.10.2021 В Приморье стартовал второй розыгрыш призов среди вакцинированных от COVID-19. Участником акции может стать житель края, завершивший иммунизацию до 25 октября. Об этом: В Приморье готовятся ко второму розыгрышу призов среди привитых от COVID-19

07:33 04.10.2021 По данным оперативного штаба на 4 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4982 человек, причём 25 из них добавили в сводку за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года). Об этом: В Приангарье жертвами COVID-19 стали ещё 25 человек

07:40 04.10.2021 В Татарии за время пандемии от COVID-19 скончались по состоянию на 4 октября 757 человек. Очередными жертвами заболевания стали 84-летняя женщина и пятеро мужчин в возрасте от 33 до 88 лет. Читайте также: В Татарии от COVID-19 скончались ещё шесть человек

07:42 04.10.2021 Если человек заразится одновременно вирусами гриппа и COVID-19, это будет убийственная инфекция. Об этом заявил исполняющий обязанности главного врача областной больницы Еврейской автономии Александр Ермошин. Читайте подробнее: Главврач из ЕАО уговаривает жителей региона спасти себе жизнь прививками

07:46 04.10.2021 В Туве за минувшие сутки выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом, половина из которых пришлась на жителей Кызыла. Подробности в материале: В Туве коронавирус за сутки выявили у 60 человек

07:53 04.10.2021 В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 20 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 4 октября зарегистрировали 2798 летальных исходов от COVID-19. Читайте подробнее: В Пензенской области за неделю от COVID-19 скончались 157 человек

08:06 04.10.2021 С начала 2021 года в Хакасии подтверждено 21 787 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 4 октября в республиканском правительстве. Подробности в материале: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 126 человек

08:21 04.10.2021 За сутки в Якутии заболели коронавирусом 220 человек. Текущая санитарно-эпидемическая ситуация в республике характеризуется повышенной напряжённостью, сообщила 4 октября на брифинге заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина. Подробности в материале: В Якутии 165 пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

08:29 04.10.2021 В Удмуртии по состоянию на 4 октября выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом, что стало очередным рекордным показателем прироста зараженных с начала пандемии. Накануне было подтверждено 268 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 54 519 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 276 новых случаев заражения коронавирусом

08:31 04.10.2021 За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались 27 человек. Это вновь максимальное число летальных случаев, зарегистрированных за сутки с начала пандемии. Накануне скончались 25 жителей республики. Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 2128 человек. Об этом: От COVID-19 за сутки скончались 27 жителей Удмуртии

08:32 04.10.2021 В Ростовской области из-за выявленных случаев заражения коронавирусом на карантин закрыли 229 классов, а также детский сад и три сельские школы. Об этом сообщили в региональном пресс-центре. Подробности в материале: В Ростовской области из-за коронавируса на карантин закрыли 229 классов

08:36 04.10.2021 В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 октября прививку от коронавируса сделали 398 588 человек. Второй компонент препарата получили 327 273 жителя Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Читайте подробнее: Привились от коронавируса почти 399 тыс. жителей Удмуртии

08:36 04.10.2021 За время пандемии коронавирусной инфекции сотрудники МЧС России продезинфицировали 65 тыс. объектов образования, медицины и транспорта. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе МЧС РФ. Читайте также: В 2020 года в России сотрудники МЧС продезинфицировали 65 тыс. соцобъектов

08:38 04.10.2021 По состоянию на 4 октября в Хакасии от COVID-19 привито 176 795 человек. Подробности в материале: В Хакасии от COVID-19 привито почти 177 тысяч человек

08:48 04.10.2021 Шквал обращений потребителей о возврате денег после публикации постановления главы Самарской области Дмитрия Азарова о вводе QR-кодов при посещении спортивных залов и клубов получили сотрудники фитнес-отрасли Самарской области. Об этом они сообщили в петиции к главе региона, опубликованной в сети интернет. Ассоциация операторов фитнес-индустрии и её региональное представительство в Самарской области обратились к Азарову с инициативами по мотивации к вакцинации в регионе, которые позволят избежать ограничений работы предприятий фитнес-индустрии, а значит и связанных с ними банкротств и роста уровня безработицы. Читайте подробнее: Самарцы требуют вернуть деньги за фитнес после анонса введения QR-кодов

08:51 04.10.2021 На данный момент в России не зарегистрировано случаев заражения человека коронавирусной инфекцией от летучих мышей, и такой риск является очень малым. Об этом 4 октября сообщила руководитель группы геномики и постгеномных технологий ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская. Читайте также: Роспотребнадзор опроверг передачу от летучей мыши к человеку COVID-19 в РФ

09:09 04.10.2021 В Кемеровской области, по данным на сегодня, 4 октября, за прошедшие сутки выявлено 169 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 168 случаев. Подробности в материале: В Кузбассе выявили ещё 169 новых носителей коронавируса

09:11 04.10.2021 В Калмыкии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 60 человек. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 4 октября. Читайте также: Ещё 60 жителей Калмыкии заразились коронавирусом

09:16 04.10.2021 В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1246 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Медицинскую помощь получают почти 1250 кузбассовцев с коронавирусом

09:17 04.10.2021 В Саратовской области за сутки зарегистрировали 325 новых случаев заражения коронавирусом, выписался по выздоровлении 231 пациент. Всего по состоянию на 4 октября зарегистрировали 90 038 случаев заражения. Выздоровели с начала наблюдения 81 819 человек. Об этом: В Саратовской области увеличивается прирост новых заражений коронавирусом

09:18 04.10.2021 В Калмыкии за последние сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 4 октября. Читайте также: В Калмыкии жертвами коронавируса стали 610 пациентов

09:31 04.10.2021 В Челябинской области 3 октября обнаружили ещё 392 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Подробности в материале: В Челябинской области выявили уже более 99 тыс. носителей коронавируса

09:33 04.10.2021 В Москве социальные работники и сотрудники отделов «Московского долголетия» возобновили работу по информированию людей пожилого возраста о вакцинации от COVID-19. Подробности в материале: В Москве снова начали выдавать подарки вакцинированным пенсионерам

09:49 04.10.2021 В Амурской области коронавирусом болеют даже новорождённые. Об этом рассказала на круглом столе главный внештатный педиатр министерства здравоохранения региона Светлана Дударикова. По её словам, количество случаев коронавируса среди детей резко увеличилось с началом учебного года. Читайте подробнее: В Приамурье с началом учебного года дети болеют COVID-19 в 3 раза чаще

09:51 04.10.2021 В Челябинской области откроется ещё 150 коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав. Подробности в материале: В Челябинской области открывают ещё 150 коек для ковид-пациентов

10:00 04.10.2021 Антисептик для рук [Елена Молчанова © ИА REGNUM]

10:09 04.10.2021 Ряд новых ограничений, связанных с ростом числа случаев заражения коронавирусом, вступили в силу с 4 октября в Ростовской области. Временные ограничительные меры будут действовать до особого распоряжения. Подробности в материале: В Ростовской области вступили в силу новые COVID-ограничения

10:25 04.10.2021 Инфекционное отделение Тольяттинской городской больницы в Шлюзовом микрорайоне перепрофилируют под ковид. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба городской администрации. Сообщается, что заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. Подробности в материале: Отделение больницы в Тольятти перепрофилируют под ковид-госпиталь

10:44 04.10.2021 Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль «кислородный скандал» в Ростове-на-Дону. Жалоба на затянувшееся расследование уголовного дела о гибели пациентов в ковидном госпитале появилась в социальных сетях и ряде интернет-изданий. Подробности в материале: Глава СКР взял на контроль «кислородный скандал» в Ростове-на-Дону

10:58 04.10.2021 У Всемирной организации здравоохранения отсутствовали претензии к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V». Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «К продукту претензий не было, были вопросы по досье», — сказал Мурашко. Об этом: Мурашко заявил об отсутствии претензий к «Спутнику V» от ВОЗ

10:59 04.10.2021 С начала 2021 года в России было произведено почти 170 млн полных комплектов вакцин против коронавирусной инфекции. Об этом 4 октября на форуме «Биотехмед» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Подробности в материале: В 2021 г. производство вакцин от COVID-19 в РФ превысит 300 млн комплектов

10:59 04.10.2021 Масочный режим и самоизоляция пожилых людей будут продлены в Еврейской автономии до 29 октября. Такое решение было принято губернатором региона Ростиславом Гольдштейном по рекомендации областного управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Читайте подробнее: В Еврейской АО продлили срок действия антиковидных ограничений

11:01 04.10.2021 Контролировать соблюдение ограничений, которые вводятся на территории Башкирии для недопущения распространения коронавируса, поручил глава республики Радий Хабиров. Об этом он сообщил 4 октября на оперативном совещании в республиканском правительстве. Хабиров отметил, что в республике сильно упали темпы вакцинации от COVID-19. Об этом: Глава Башкирии поручил контролировать выполненные антиковидных мер

11:02 04.10.2021 В Пензенской области вакцинация. pnzreg.ru

11:03 04.10.2021 В 2021 году в России удастся выйти на объёмы производства вакцин от COVID-19 до более чем 300 миллионов комплектов. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «За период с января [2021 года] по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 миллионов полных комплектов всех вакцин. <…> В этом году выйдем на параметры 300 миллионов плюс», — сказал Мантуров. Об этом: Мантуров рассказал о планах по производству вакцин от COVID-19

11:06 04.10.2021 В Брянской области 4 октября подтверждено 249 новых случаев заражения коронавирусом, что на 14 больше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 153 пациента, 13 человек скончались от осложнений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 249 случаев заражения коронавирусом

11:06 04.10.2021 488 новых носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявили 68 797 случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Башкирии за сутки выявили почти 490 носителей коронавируса

11:07 04.10.2021 На сегодняшний день в России от COVID-19 вакцинировано чуть более 60% лиц старше 60 лет. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», — сказал Мурашко. Подробности в материале: Мурашко назвал число привитых от COVID-19 пожилых людей

11:13 04.10.2021 В Якутии план по вакцинации от коронавируса выполнен на 76%, прививки получили 45% взрослых жителей республики. Непривитыми остаются около 300 тысяч якутян. Читайте также: В Якутии непривитыми от COVID-19 остаются 300 тыс. человек

11:16 04.10.2021 Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 4 октября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 5530 человек, причём 75 из них добавили в сводку за минувшие выходные (2−3 октября 2021 года). Об этом: В Алтайском крае за выходные скончались 75 пациентов с коронавирусом

11:21 04.10.2021 В Алтайском крае по состоянию на 4 октября прививки получили 694 365 человек из более двух миллионов жителей. За выходные (2−3 октября 2021 года) прирост вакцинированных составил 4577 человек. Читайте подробнее: На Алтае за выходные от COVID-19 привиты менее пяти тысяч человек

11:28 04.10.2021 В Башкирии нет необходимости переводить остальных школьников на дистанционное обучение. Об этом 4 октября сообщил министр образования и науки Айбулат Хажин на оперативном совещании в республиканском правительстве. «В последние три дня мы наблюдаем впервые с 1 сентября отрицательную динамику по количеству заболевших COVID-19 в школах», — отметил Хажин. Об этом: Минобр Башкирии: необходимости переводить всех школьников на «дистант» нет

11:30 04.10.2021 В России по сравнению с началом лета 2021 года число заболевших COVID-19 медиков снизилось в три раза. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Есть статистика по заболеваемости [COVID-19] медицинского персонала. Если посмотреть начало лета, середину лета и сегодняшнюю цифру, разница в количестве заболевших — более чем в три раза», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко назвал число привитых от COVID-19 пожилых людей

11:32 04.10.2021 В настоящее время заболеваемость COVID-19 среди работников медицинской сферы в России в три раза ниже, чем это было в начале лета. Об этом 4 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед». Подробности в материале: Мурашко рассказал о заболеваемости COVID-19 среди медиков

11:34 04.10.2021 Жителям России нужно привиться как от COVID-19, так и от гриппа. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Вакцинироваться нужно и той [от COVID-19], и другой [от гриппа] вакциной», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко призвал прививаться от гриппа в связи с напряжённым сезоном

11:34 04.10.2021 В Пермском крае начали вакцинацию иностранных граждан от новой коронавирусной инфекции, сообщает краевой минздрав. По состоянию на 3 октября прививки от коронавируса сделали 78 иностранцев. В планах иммунизация 10 тыс. иностранных граждан. Об этом: В Прикамье начали вакцинировать от COVID-19 иностранцев

11:36 04.10.2021 Новый сезон гриппа в России будет напряженным, и потому жителями страны необходимо вакцинироваться от этого заболевания. Об этом 4 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед». Читайте также: Мурашко призвал жителей России вакцинироваться от гриппа

11:45 04.10.2021 В Пермском крае полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошли 635,6 тыс. человек. Первым компонентом привиты 771,1 тыс. жителей, сообщает краевой минздрав. Значительную долю среди вакцинированных составляют пожилые люди — 218,9 тыс. человек. За прошедшую неделю (27 сентября — 3 октября) прививку сделали 5,1 тыс. пенсионеров. Первым компонентом привиты почти 99 тыс. работников промышленных предприятий, 47,4 тыс. представителей сферы образования и 43 тыс. медицинских работников, в том числе волонтеров. Читайте подробнее: В Прикамье вакцинацию от COVID-19 прошли более 635 тыс. человек

11:53 04.10.2021 Предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заражения работников коронавирусом, подготовил Роспотребнадзор Башкирии. Об этом 4 октября сообщила глава этого ведомства Анна Казак на оперативном совещании в республиканском правительстве. «Уже подготовлены документы для предприятий, предписания об обязательной вакцинации на тех предприятиях, где есть случаи заражения коронавирусом, из «семейных» очагов в том числе, и низкий процент вакцинации», — отметила Казак. Читайте также: В Башкирии предприятиям выдают предписания по вакцинации работников

11:54 04.10.2021 Кислородная станция заработала в Кузбасском госпитале для ветеранов войн. Об этом сообщает телеграм — канал «Цивилев. Live». «Станция позволит в течение четырёх суток обеспечивать кислородом 100 пациентов ковидного отделения клиники. Ранее в госпитале примеряли привозные кислородные баллоны», — говорится в официальном сообщении. Читайте также: В Кузбасском госпитале запустили кислородную станцию

11:56 04.10.2021 В Российской Федерации число выявленных заражений коронавирусом увеличилось на 25 781 и достигло 7 612 317 случаев. Об этом 4 октября сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеваемостью COVID-19. Об этом: В России выявлен 25781 новый случай заражения коронавирусом

11:56 04.10.2021 В Вологодской области за последние сутки скончались девять ковид-пациентов, общее число жертв инфекции выросло до 1919. Читайте также: В Вологодской области за сутки умерли девять ковид-пациентов

11:58 04.10.2021 За истекшие 24 часа на территории России был выявлен 25 781 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 4 октября сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В России за сутки выявили 25781 нового носителя коронавируса

11:59 04.10.2021 За истекшие сутки в Петербурге выявили 2198 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщили 4 октября в федеральном оперштабе. За сутки скончались 60 пациентов, ранее заболевших COVID-19. Тем самым повторился сентябрьский пик суточной смертности от ковида. Читайте подробнее: В Петербурге вновь зафиксировали 60 смертей от COVID-19

12:01 04.10.2021 В Амурской области появились случаи мукормикоза. Это заболевание, называемое также «чёрной плесенью», поражает тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме. Читайте подробнее: Амурчане, тяжело перенёсшие COVID-19, заболевают «чёрной плесенью»

12:07 04.10.2021 В Новосибирской области по данным на сегодня, 4 октября, за минувшие сутки выявили 165 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 171 случай. Подробности в материале: Жертвами коронавируса за сутки стали 12 новосибирцев

12:10 04.10.2021 В Татарии за время пандемии по состоянию на 4 октября зарегистрировали 27 331 случай инфицирования коронавирусом, в том числе 70 — за прошедшие сутки. Всего выздоровели 23 358 ковид-пациентов, скончались 757 носителей вируса. За минувший день выписались по выздоровлении 27 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на шесть. Читайте подробнее: В Татарии за сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом

12:12 04.10.2021 В Челябинской области 3 октября зафиксировали сразу 27 смертельных исходов COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. Читайте подробнее: В Челябинской области нарастает смертность от COVID-19

12:13 04.10.2021 В Белгородской области 4 октября выявлено 198 новых носителей коронавируса — на три меньше, чем за предыдущие сутки. От осложнений скончались ещё шесть пациентов. На вакцинацию от COVID-19 записались 844 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области за сутки выявили 198 новых носителей коронавируса

12:13 04.10.2021 Ещё 883 жителя России умерли от коронавирусной инфекции, сообщает 4 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с ковидом. Подробности в материале: В России за сутки от COVID-19 умерли 883 человека

12:14 04.10.2021 В Чувашии посетить учреждения культуры с 11 октября можно будет только после предъявления QR-кода сертификата вакцинации, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус или справки о перенесенном не более шести месяцев назад COVID-19. Об этом 4 октября заявил глава республики Олег Николаев. Читайте также: В театры и кинозалы Чувашии будут пускать по QR-коду

12:19 04.10.2021 Эффективность от вакцинации от COVID-19 среди подростков будет сопоставима с эффективностью вакцинации взрослого населения страны. Об этом на форуме «Биотехмед» заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Мы получили сейчас колоссальные объемы данных по вакцинным препаратам. Переходя непосредственно на ту часть детского населения, подростков, мы понимаем, что метаболизм и эффект от этого препарата будет сопоставим», — сказал Мурашко. Читайте также: Мурашко рассказал об эффекте от вакцинации подростков от COVID-19

12:21 04.10.2021 В Пензенской области за истекшие сутки коронавирус выявили у 255 жителей. Всего на 4 октября в регионе зарегистрировали 71 599 случаев заражения. Выздоровели 57 879 жителей, в том числе за сутки — 62 человека. Скончались за время пандемии 2798 ковид-пациентов, из них 20 — за последние 24 часа. Подробности в материале: В Пензенской области выявили ещё 255 случаев заражения коронавирусом

12:21 04.10.2021 В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2020 пациентов, в том числе 35 детей. Об этом сегодня, 4 октября, сообщил оперативный штаб региона. Подробности в материале: Более 2 тысяч новосибирцев госпитализировали из-за коронавируса

12:22 04.10.2021 В Москве выявлено 4 410 новых случаев заражения коронавирусом, при этом из ранее заболевших после лечения выздоровели 1956 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 4 октября в оперштабе Москвы. За прошедшие выходные произошел скачкообразный рост заражений. Происходящее эксперты связывают с сезонной волной заболеваемости. Однако в целом они не дают значимых оценок развития ситуации в дальнейшем. Читайте подробнее: В Москве число заболевших COVID-19 приближается к 4,5 тысячи в сутки

12:22 04.10.2021 В Республике Алтай по состоянию к 3 октября завершили вакцинацию против коронавируса более 62,2 тыс. человек 74,2% от плановых показателей. Читайте подробнее: План вакцинации от COVID-19 на Алтае выполнен на 74%

12:24 04.10.2021 За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 366 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 4 октября в оперштабе региона. Читайте подробнее: В Омской области выявили уже почти 86 тысяч носителей коронавируса

12:29 04.10.2021 В Саратовской области за минувший день зарегистрировали 39 летальных исходов среди носителей коронавируса. Общее число жертв COVID-19 на 4 октября составляет 3123 человека. Подробности в материале: В Саратовской области за сутки скончалось рекордное число ковид-пациентов

12:30 04.10.2021 Первые результаты по одновременной вакцинации от гриппа и от COVID-19 являются обнадеживающими. Об этом 4 октября рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед». Подробности в материале: Мурашко рассказал о совместимости вакцин от гриппа и COVID-19

12:36 04.10.2021 Заочный формат никогда не заменит личного общения педагога и ученика, контакт глаза в глаза. Об этом 4 октября сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров на встрече с педагогической общественностью региона накануне Дня учителя. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного правительства. Сообщается, что мероприятие, которые объединило порядка 70 тысяч работников сферы образования области, прошло в режиме видеоконференции. Подробности в материале: Глава Самарской области о «дистанте»: «Уверен, это временные трудности»

12:39 04.10.2021 В первое воскресенье октября в Ленинградской области выявили 246 носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на пять случаев больше, чем днем ранее. Всего с начала пандемии в регионе заразились коронавирусом более 70,1 тыс. жителей. Читайте также: В Ленобласти с начала пандемии выявили более 70 тыс. носителей SARS-CoV-2

12:41 04.10.2021 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 124 человек за последние сутки, сообщает федеральный штаб 4 октября. Днём ранее, 3 октября, в регионе было зарегистрировано 129 случаев. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 48 704 человек. Читайте подробнее: В Калужской области за сутки выявлены 124 носителя коронавируса

12:43 04.10.2021 Уведомления об отстранении от работы получили в Волгограде председатель Волгоградского отделения Русского географического общества Сергей Моников и климатолог Анатолий Судаков. Учёные отказались пройти вакцинацию от COVID-19. Подробности в материале: В Волгограде отстранили от работы двух учёных за отказ от вакцинации

12:44 04.10.2021 Вакцина от коронавируса «Спутник V» примерно столь же эффективна для защиты подростков, как и для взрослых. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 4 октября на форуме «Биотехмед» в Краснодарском крае. Об этом: В Минздраве сравнили эффективность «Спутника V» для детей и взрослых

12:49 04.10.2021 За сутки в ЕАО заразились COVID-19 33 человека, ковидный госпиталь региона заполнен на 76,1%. За выходные от коронавируса скончались три жителя региона. Читайте подробнее: Ковидные госпитали Еврейской АО заполнены на 76%

12:51 04.10.2021 Пациенты с COVID-19 лежат в коридорах в инфекционном госпитале в Башкирии. Об этом 4 октября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве. Хабиров попросил министерство финансов региона и правительство республики оперативно реагировать на просьбы министерства здравоохранения и выделять нужные средства. Подробности в материале: Глава Башкирии призвал студентов-медиков помочь в борьбе с COVID-19

12:51 04.10.2021 Темпы вакцинации в Подмосковье идут на спад. Об этом 4 октября заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. Эта ситуация тревожит главу Подмосковья, который заявил, что коронавирус, вероятно, в обозримом будущем, никуда не исчезнет. При этом подавляющее большинство госпитализаций приходится на граждан, которые не сделали прививку. Об этом: Воробьев встревожен снижением темпов вакцинации в Подмосковье

12:53 04.10.2021 За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили 4 октября в областном оперативном штабе. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё четыре жителя Омской области

12:58 04.10.2021 В Москве вновь разворачивают дополнительные пункты вакцинации. Подробности в материале: В Москве за сутки госпитализировали почти тысячу человек

13:00 04.10.2021 За последние сутки в Псковской области выявлено 197 новых случаев коронавирусной инфекции, это на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 4 октября в региональном оперштабе. С середины сентября суточная выявляемость инфекции в регионе повысилась примерно на 100 случаев в сутки, то есть более чем вдвое. Читайте подробнее: На Псковщине суточная цифра коронавируса приблизилась к двумстам случаям

13:05 04.10.2021 С начала пандемии в Чувашии выявлено 34 318 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 90. Выздоровели 31 024 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки вылечились 73 больных. Жертвами коронавируса стали ещё 11 пациентов — всего от COVID-19 в регионе умер 2361 человек. Об этом: В Чувашии за сутки выявлено 90 случаев заражения коронавирусом

13:06 04.10.2021 В Ульяновской области с начала пандемии по данным на 4 октября лабораторно подтверждено 84 379 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за сутки — 337. Победили болезнь 73 894 человека, в том числе за последние сутки вылечились 206 пациентов. За минувший день в регионе от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 24 больных. Всего с начала пандемии скончались 2638 пациентов с коронавирусом. Подробности в материале: В Ульяновской области выявлено ещё 337 носителей коронавируса

13:17 04.10.2021 В 13 городских и трех федеральных стационарах Петербурга, перепрофилированных на лечение коронавирусной инфекции, в настоящее время находятся 5648 пациентов. За последние сутки поступило 275 человек, выписаны 75 человек, сообщили 4 октября в городском оперштабе. Об этом: В коронавирусных больницах Петербурга лечат 5648 человек

13:23 04.10.2021 Темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Безусловно, несмотря на полную готовность всей инфраструктуры и несмотря на обеспеченные возможности, темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пользуясь случаем, мы еще раз призываем всех прививаться, ибо это единственный способ защитить свою жизнь в условиях продолжающейся пандемии», — сказал Песков. Читайте подробнее: Песков назвал причину низких темпов вакцинации от COVID-19

13:31 04.10.2021 В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 374 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 117 520. Об этом 4 октября сообщается в сводке на сайте «Стопкоронавирус.рф». Читайте подробнее: За сутки в Красноярском крае выявили почти 400 носителей коронавируса

13:32 04.10.2021 В Нижегородской области по состоянию на 4 октября выявили 596 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 588 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 172 000 случаев. Читайте также: В Нижегородской области подтвердили ещё 596 носителей коронавируса

13:39 04.10.2021 В Санкт-Петербурге уменьшилось количество школьных классов, переведённых на дистанционное обучение — с 0,53% до 0,36% от общего количества классов в городе. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе комитета по образованию Петербурга. Подробности в материале: В Петербурге заметно уменьшилось количество классов на дистанте

13:43 04.10.2021 В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 4 октября от коронавируса полностью привит 326 891 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Ещё 344 914 граждан получили первый компонент вакцины. Об этом: В Забайкалье отмечен рост темпов вакцинации от COVID-19

13:45 04.10.2021 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 октября, выявили 510 заражений коронавирусом, что на три больше, чем днём ранее, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число зарегистрированных с начала пандемии носителей коронавируса составило 103 584. Оправились от болезни 91 099 человек. Жертвами заболевания стали 4975 пермяков. За последние сутки скончались 30 человек. Читайте подробнее: Жертвами COVID-19 стали ещё 30 пермяков

13:46 04.10.2021 В Мордовии по состоянию на 4 октября выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 83 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 28 461 случая. Читайте подробнее: Прирост носителей коронавируса в Мордовии достиг 85 человек в сутки

13:49 04.10.2021 В Рязанской области 4 октября подтверждено 140 новых случаев заражения коронавирусом, что на три больше, чем выявлено стуками ранее. Противоэпидемические мероприятия продолжается в 96 образовательных учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства. Зарегистрировано девять летальных исходов. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 140 случаев заражения коронавирусом

13:50 04.10.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае жертвами коронавирусной инфекции стали 24 человека. Об этом сообщается 4 октября в сводке на сайте «Стопкоронавирус.рф». Читайте также: В Красноярском крае скончались ещё 24 ковид-пациента

13:52 04.10.2021 За сутки в Коми скончались 13 ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 1805. Об этом: В Коми за сутки скончались 13 ковид-пациентов

13:56 04.10.2021 За прошедшие сутки в Томской области выявили 88 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек. Об этом сообщили 4 октября в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Томской области коронавирус выявили ещё у 88 человек

13:57 04.10.2021 В Оренбурге дезинфицируют автобусные остановки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Санобработка осуществляются с целью пресечения распространения коронавируса. Для дезинфекции используют раствор гипохлорита кальция концентрацией 0,5%. В администрации обратили также внимание на то, что помимо остановок обрабатывают и другие общественные пространства. Читайте также: В Оренбурге проводят санобработку остановок общественного транспорта

14:05 04.10.2021 Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») возмущен тем, что в России использование зарубежных незарегистрированных вакцин разрешено только одной клинике в медкласетере в Сколково. Об этом: Депутат Госдумы просит Мурашко разрешить вакцинацию иностранными вакцинами

14:05 04.10.2021 626 носителей коронавируса выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявили 107 709 случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 626 носителей коронавируса

14:07 04.10.2021 В Оренбургской области выявили 358 новых заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 4 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, третий день подряд суточный показатель незначительно, но идет на снижение. С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировали 78 803 носителя коронавируса. Выздоровели 67 223 оренбуржца. Жертвами коронавирусной инфекции стал 2031 человек. За минувшие сутки зафиксировано 18 смертей. Об этом: В Оренбуржье снижается суточный показатель заболеваемости COVID-19

14:10 04.10.2021 Представители центра «Сколково» не подавали обращений в Минздрав РФ относительно возможности ввоза иностранных вакцин от COVID-19 в Россию. Об этом журналистам заявил глава ведомства Михаил Мурашко. «Обращений по ввозу не поступало», — сказал Мурашко. Читайте подробнее: Мурашко заявил об отсутствии запросов на ввоз иностранных вакцин

14:16 04.10.2021 Всего 2% вакцинированных от COVID-19 заболевают этой болезнью. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%», — сказал Мурашко. Читайте также: Мурашко назвал число заболевших COVID-19 вакцинированных людей

14:25 04.10.2021 В Ростовской области установлен очередной антирекорд по заражению коронавирусом. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 517 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 октября. Это на восемь случаев заражения больше, чем накануне. Об этом: В Ростовской области число заражений коронавирусом стремительно растёт

14:26 04.10.2021 При сопоставимых значениях в части числа подтвержденных случаев коронавируса, госпитализация пациентов с COVID-19 в Подмосковье ниже показателях июня 2021 года. Об этом сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM. По её словам, заболеваемость COVID-19 в Подмосковье растет, однако вакцинация смягчает этот процесс. Например, количество тяжелых пациентов в регионе существенно ниже показателей начала лета 2021 года. Об этом: Госпитализация пациентов с COVID-19 в Подмосковье ниже уровня июня — власти

14:28 04.10.2021 В Ростовской области за последние сутки не смогли победить коронавирус 32 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 октября. Читайте также: Жертвами COVID-19 стали ещё 32 жителя Ростовской области

14:29 04.10.2021 Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день остаётся крайне напряжённой. Об этом 4 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Читайте подробнее: Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с COVID-19 в России

14:32 04.10.2021 В Ростовской области заметно снизилось число желающих получить прививку от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 4 октября. Читайте также: Ещё чуть более тысячи жителей Ростовской области привились от COVID-19

14:39 04.10.2021 В Москве наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом заявил 4 октября мэр столицы Сергей Собянин. Читайте подробнее: Собянин: ситуация с ковидом не может не внушать тревогу

14:45 04.10.2021 Число новых случаев заражения коронавирусом в России растёт достаточно быстро. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю — минус 1%, 37-ю — плюс 7%, 38-ю — плюс 9%, и вот за прошедшую неделю — плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», — сказала Попова. Об этом: Попова назвала крайне напряжённой ситуацию с коронавирусом

14:46 04.10.2021 Глава Московской области Андрей Воробьев попросил премьер-министра Михаила Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

14:46 04.10.2021 Для стимулирования темпов вакцинации Москва может вернуться к практике лотерей и розыгрыша призов, сообщил 4 октября мэр столицы Сергей Собянин. «В ближайшее время, скорее всего, снова вернёмся к этой практике. Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьёзные вещи как квартиры», — сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ. Подробности в материале: Собянин анонсировал розыгрыш квартир в Москве среди вакцинированных

14:49 04.10.2021 Введённый в России масочный режим сохраняется, однако есть масса вопросов к контролю за его соблюдением. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Если говорить о масочном режиме, то масочный режим, введенный постановлением главного государственного санитарного врача, сегодня сохраняющийся во всех субъектах Российской Федерации, как требование есть. К сожалению, есть много вопросов к контролю за этим требованием», — сказала Попова. Читайте также: Попова раскритиковала контроль за соблюдением санитарных мер

14:49 04.10.2021 В России на сегодняшний день медицинскую помощь получают более 950 тыс. заболевших COVID-19, сообщил 4 октября журналистам помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Читайте также: В Минздраве назвали число получающих медпомощь больных COVID-19

14:54 04.10.2021 На сегодняшний день массовые мероприятия в России проводятся лишь в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше трёх тысяч человек, — у нас такого субъекта нет ни одного. И от одной тысячи до трёх тысяч — всего в двух субъектах», — сказала Попова. Читайте также: Попова заявила об остановке массовых мероприятий по всей стране

14:57 04.10.2021 Заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт в большинстве регионов России, заявил 4 октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: Мишустин: ситуация заболеваемости COVID-19 вызывает беспокойство

14:58 04.10.2021 Заболевший COVID-19 человек должен строго соблюдать режим самоизоляции и не должен контактировать с кем-то, помимо сожителей, в противном случае он будет законодательно подпадать под ответственность. Об этом на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Человек, который находится на самоизоляции, не может контактировать ни с кем, кроме тех, с кем он вместе проживает. Он не может распространять инфекцию, потому что в этом случае он попадает под ответственность как административную, так и уголовную, если кто-то заболевает дальше», — сказала Попова. Подробности в материале: Попова напомнила об ответственности за нарушение самоизоляции

14:58 04.10.2021 Более 160 сотрудников МУП «Метроэлектротранс» в Волгограде получили уведомления об отстранении от работы. Работники предприятия, выполняющего городские пассажирские перевозки, не предоставили сертификаты о вакцинации от COVID-19. Об этом: В Волгограде из-за непривитых сотрудников могут встать трамваи

15:00 04.10.2021 Сертификат о вакцинации [Дарья Драй © ИА REGNUM]

15:02 04.10.2021 За последние сутки в Мурманской области скончались шесть человек с COVID-19, всего с начала пандемии — 2100. Об этом: В Мурманской области от ковида скончались 2100 человек