Горно-Алтайск, , 07:42 — REGNUM В Республике Алтай может появиться памятник герою киргизского героического эпоса Манасу. Об этом попросил главу региона Олега Хорохордина спикер киргизского парламента Талант Мамытов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Памятник Манасу в Бишкеке Dan Lundberg

Парламентская делегация из Киргизии прибыла в Горный Алтай накануне, 1 октября. На встрече стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере образования, культуры, животноводства, солнечной энергетики, а также туризма.

«В прошлом году мы провели большую работу по развитию въездного туризма, расширено количество авиамаршрутов. В ближайшем будущем Горно-Алтайский аэропорт получит статус международного, и тогда мы сможем рассмотреть возможность организации прямых рейсов в Киргизию», — отметил Олег Хорохордин.