Тбилиси, 2 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Ситуация с арестом бывшего президента Грузии Саакашвили не ухудшит отношения Киева и Тбилиси, заявил журналистам 2 октября спикер грузинского парламента Каха Кучава.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Никто и ничто не обострит братские отношения Украины и Грузии, тем более арест одного человека», — сказал глава законодательного органа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Каха Кучава заявил, что Михаил Саакашвили не возвращался на родину, а видеоролик, на котором тот делает заявления на фоне грузинского города Батуми является «фейковым».

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