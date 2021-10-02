Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Уилл Смит ответил на вопрос о том, какие фильмы в своей карьере он считает лучшими, а какие — худшими. Об этом 2 октября сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Гемини». реж. Энг Ли. 2019. Китай, США Уилл Смит в роли Генри Брогана

Во время общения с пользователями соцсетей, которое устроил журнал GQ, актёр сказал, что своими лучшими картинами считает «В погоне за счастьем» и «Люди в чёрном». «По разным причинам это два почти идеальных фильма», — отметил Смит.

Своим худшим кинопроектом актёр назвал ленту «Дикий, дикий Запад». Он пояснил, что после этой картины больше не может видеть себя в кожаных ковбойских штанах.

Напомним, премьера фильма «Дикий, дикий Запад» состоялась 30 июня 1999 года. Картина плохо выступила в прокате, при бюджете $170 млн она собрала в США лишь $113,8 млн, а в мире — $222,1 млн. В 2019 году Уилл Смит признался, что из-за этого проекта он отказался от роли Нео в фильме «Матрица».