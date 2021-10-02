Красноярск, 2 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. В Красноярске перед судом предстанут 11 местных жителей в возрасте 30−41 года, обвиняемые в создании преступного сообщества и организации азартных игр. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по краю.

Игровой автомат

По версии следствия, в течение семи лет с 2013 по 2020 годы обвиняемые организовывали и проводили азартные игры, используя игровое оборудование. При этом последнее было замаскировано под платёжные терминалы.

«В период преступной деятельности обвиняемыми в результате преступной деятельности получен доход в размере около 35,5 миллионов рублей», — отметили в управлении.

Расследование уголовного дела к настоящему времени завершено, документы направлены в суд.