Балашиха, Московская область, 2 октября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. В подмосковной Балашихе утром 2 октября вспыхнул масштабный пожар на складе с маслами и ГСМ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар

Сообщение о пожаре в городском округе Балашиха, микрорайон Салтыковка, владение 83 поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 05:15 мск. Прибывшие на место первые пожарно-спасательные подразделения обнаружили, что огонь полностью охватил кровлю склада. Площадь возгорания составила 1600 кв. м.

В 07:11 пожар был локализован.

В настоящее время в борьбе с огнём задействовано 28 человек и 21 единица техники.

Как сообщало ИА REGNUM, два человека погибли в результате пожара в квартире многоквартирного дома в Самаре.