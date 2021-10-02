Штат Миссури, США, 2 октября, 2021, 07:27 — ИА Регнум. Обвинение в хранении наркотиков выдвинуто в отношении жителя американского штата Миссури, который сам случайно рассказал о своих запасах наркотических средств. Об этом 2 октября сообщил информационный портал FOX.

Цитата из к/ф «Лицо со шрамом». Реж. Брайан Де Пальма. 1983. США Наркотики

Уточняется, что мужчина решил продать запчасть для автомобиля, каталитический нейтрализатор выхлопных газов. С этой целью он сфотографировал запчасть и выложил фото в интернет. Но на момент подачи объявления о продаже мужчина не обратил внимания на то, что на столике рядом с запчастью лежал пакет с наркотиком.

На заднем плане фото с запчастью пользователи сети рассмотрели довольно большой пакет с синтетическим наркотиком и атрибуты для его применения. Внимательные и бдительные граждане немедленно сообщили о фотографии в полиции, а сотрудники заинтересовались автором публикации более детально.

Мужчина был арестован, ему грозит тюремный срок за хранение крупной партии наркотиков.

«Теперь мы предоставили ему новое место для проживания. Извините, ребята, его каталитические нейтрализаторы сейчас не продаются», — прокомментировал ситуацию местный шериф.

Ранее ИА REGNUM сообщало о двух жителях Архангельской области, купивших наркотики в интернете с целью перепродажи.