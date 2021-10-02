Хельсинки, , 07:26 — REGNUM Европейские страны должны поддерживать диалог с Россией, заявил президент Финляндии Саули Ниинистё 1 октября на церемонии в честь 60-летия финского Института внешней политики.

Саули Ниинистё Kremlin.ru

По его мнению, это поможет, в числе прочего, сохранять возможность ответа на общие угрозы. Вместе с тем Ниинистё подчеркнул, что такие действия не противоречат жесткой позиции ЕС в отношении России. Президент отметил, что у Финляндии есть опыт совмещения двух названых политических направлений, который можно использовать и на уровне Евросоюза.

Глава государства указал на то, что отношения Москвы и Брюсселя сократились до минимума, а стремление к партнерству превратилось в «растущие подозрения и взаимные обвинения». Он добавил, что особенное сожаление вызывает фактически приостановленное сотрудничество в рамках ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 сентября глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС должен стремиться к менее конфликтным отношениям с Россией, которая является крупнейшим соседом Евросоюза, а также важнейшим глобальным игроком.

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