Москва, 2 октября, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Специалисты предприятий Роскосмоса завершили вывоз ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-19» на стартовый комплекс космодрома «Байконур». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Roscosmos.ru Космодром «Байконур»

Вывоз корабля на стартовую площадку и его вертикализация были завершены 1 октября. После этого специалисты приступили к заключительным этапам подготовки к запуску.

Старт ракеты «Союз-2.1а» с кораблём «Союз МС-19» назначен на 5 октября. Пилотируемый корабль под управлением космонавта Антона Шкаплерова доставит на Международную космическую станцию режиссёра Клима Шипенко и актрису Юлию Пересильд.

Режиссёр и актриса на орбитальной станции снимут эпизоды для фильма «Вызов». Планируется, что они вернутся на Землю в середине октября на корабле «Союз МС-18».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 сентября высота орбиты МКС была уменьшена на 1,2 км для создания баллистических условий перед запуском корабля «Союз МС-19».