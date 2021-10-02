Улан-Удэ, 2 октября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. В Бурятии суточный прирост носителей коронавируса растёт и вернулся к показателям середины-конца августа. За минувшие сутки выявлено 103 новых случаев заражения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 81 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 59 162, из которых почти половина приходится на жителей Улан-Удэ. Выздоровели к настоящему времени 50 744 человека, в том числе 145 за последние сутки.