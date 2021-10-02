Москва, 2 октября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Якутск из Москвы 2 октября прибыл первый в 2021 году рейс авиакомпании «Аэрофлот». Об этом пресс-служба аэропорта Якутска сообщает на своей странице в социальной сети Instagram.

Staselnik Аэропорт «Якутск»

пресс-служба аэропорта Якутска «Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» выполнила первый в 2021 году рейс из Москвы в Якутск и в обратном направлении».

Отмечается, что прямые рейсы из столицы России в Якутск будут выполняться авиакомпанией ежедневно (кроме воскресенья) самолётом Boeing 737−800.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре самый дорогой авиабилет был оформлен из Москвы в Киото — более чем за 350 тыс. рублей туда и обратно.

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