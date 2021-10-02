Киев, , 07:04 — REGNUM Депутат Верховной рады Елизавета Ясько (фракция «Слуга народа») призвала украинского президента Владимира Зеленского защитить задержанного в Грузии бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили. Об этом парламентарий заявила в видеозаписи, опубликованной 1 октября на ее странице в Facebook.

Михаил Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Помимо главы государства, в заявлении Ясько указаны МИД Украины, офис украинского президента и посольство Украины в Тбилиси. Видеоролик был записан до отъезда Саакашвили из Киева. На записи он сидит рядом с Ясько и говорит, что «они вместе».

Кроме того, депутат обратилась с призывом о защите к украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю, к постоянным представительствам Украины при ООН и ЕС, а также к посольствам США и ЕС в Киеве и Тбилиси.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября сразу после своего задержания в Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается начать голодовку и жениться на Елизавете Ясько.

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