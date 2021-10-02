Москва, 2 октября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. Водитель спортивного автомобиля погиб в результате ДТП на западе Москвы. Об этом 2 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

ДТП

Авария произошла на улице Нижние Мневники в районе дома номер 62. По предварительным данным, водитель легкового спортивного автомобиля Audi A8 не справился с управлением и на большой скорости протаранил ограждение дороги. После столкновения автомобиль загорелся.

Водитель автомобиля скончался на месте ДТП. В настоящее время движение в сторону Подмосковья затруднено, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Устанавливаются причины и обстоятельства смертельной аварии.

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