Кызыл, 2 октября, 2021, 06:58 — ИА Регнум. В Туве число подтверждённых случаев заражения коронавирусом с начала года достигло 12 004. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за прошедшие сутки выявлено 59 новых носителей.

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Наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где диагноз зарегистрировано 30 новых случаев инфицирования. Диагноз также подтвердился у жителей города Ак-Довурак и шести районов.

«Из 59 заболевших мужчин — 20, женщин — 39. По возрасту: детей до 17 лет — 9, от 18 до 49 лет — 39, от 50 до 64 лет — 7, старше 65 лет — 4», — отметили в минздраве.

По состоянию на 2 октября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 296 пациентов, в том числе 28 детей и 19 беременных женщин. 26 тяжёлых больных подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда составила почти 66% из 450 коек.