Лос-Анджелес, США, 2 октября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. Мужчина в костюме ниндзя, вооружённый самурайским мечом, совершил дерзкое нападение на бойцов спецназа под Лос-Анджелесом. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба офиса шерифа в округе Керн в Twitter.

Mark Vegas Обнажённый японский меч (катана)

Нападавший, 35-летний Джино Ривера, был задержан ночью 1 октября на аэродроме Иньокерн, расположенный к северу от Лос-Анджелеса. Мужчина пытался напасть на охрану с самурайским мечом, ударил одного из охранников по голове и разбил камнем окно одного из ангаров.

В ходе задержания подозреваемый бесстрашно размахивал катаной перед бойцами спецназа и не реагировал на применённые против него нелетальные средства. Угомонить «ниндзю» с мечом удалось только электрошокером. Мужчина был задержан, против него выдвинуты обвинения в попытке убийства, вооруженном нападении и в использовании оружия с намерением оказать сопротивление или предотвратить арест.

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