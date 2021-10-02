Пенза, 2 октября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Столкновение пассажирского поезда и грузового автомобиля КамАЗ произошло на железнодорожном переезде в Пензенской области, 2 октября сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Инцидент произошел на 82 километре перегона Лунино — Гольцовка. В поезде находились 336 пассажиров. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября на перегоне Бердия — Солодча в Волгоградской области столкнулись грузовик КамАЗ и пассажирский поезд, который следовал по маршруту Адлер — Чита.