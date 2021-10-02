Киев, 2 октября, 2021, 06:24 — ИА Регнум. Потеря Киевом транзита российского газа в Венгрию приведет к развалу Украины, написал 1 октября в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Илья Кива (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Парламентарий указал на то, что виновником происходящего стала украинская власть с ее «бездумной преступной экономической и политической позицией».

«Начало конца украинской экономики, а в последствии и развала страны… Российский «Газпром» сегодня начал поставки газа в Венгрию через газопровод «Балканский поток», который идет в обход территории Украины! Все это произошло благодаря бездумной преступной экономической и политической позиции власти», — отметил Кива.

Он подчеркнул, что украинский президент Владимир Зеленский ибывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, а также другие политические деятели страны, которые допустили подобное, должны быть привлечены к ответственности «за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство».

«Теперь всех тех, кто способствовал этому, типа Яценюков тогда, а сегодня Зеленских, можно будет спокойно привлекать за предательство, сдачу национальных интересов и вредительство, уничтожение украинской газотранспортной системы, приносящей в бюджет Украины ежегодно около $3 млрд», — считает депутат.

Кроме того, Кива сравнил процессы на Украине с Афганистаном и обвинил Киев в стремлении действовать в интересах США.

«Все это было сделано в угоду их американских партнеров и точно не бесплатно, которые так хотели продавать свой сжиженный газ Европе, но проиграли рынок России. А Украина, подыгрывая Америке в этой игре, просто уничтожила свою экономику и будущее. Фатальная история еще одного Афганистана», — добавил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев заявил, что отказ Украины от подписания прямого контракта на поставки газа из России является ошибкой, которая приведет к высоким ценам на газ для страны, а ответственность за это будет нести Владимир Зеленский.