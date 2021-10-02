Тайбэй, 2 октября, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Облёт акватории к юго-востоку от острова Тайвань за сутки совершили 38 боевых самолётов ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), что является наибольшим показателем за все последние годы. Об этом 2 октября сообщает тайваньская газета «Цзыю шибао».

Furfur Китай и Тайвань на карте

В состав авиационной группы КНР, пролетевшей над проливом Баши, входили разведчик Y-8, истребители J-16 и Су-30, бомбардировщики H-6, а также самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

По данным издания, ВВС Тайваня для отслеживания манёвров военной авиации КНР задействовал свои самолёты и средства ПВО.

Напомним, что согласно официальной позиции КНР, которую поддерживает большинство стран, в том числе Россия, Тайвань является неотъемлемой частью Китая.

Как сообщало ИА REGNUM, через Тайваньский пролив, отделяющий материковый Китай от острова Тайвань, прошёл корабль ВМС Великобритании.