Минск, 2 октября, 2021, 06:15 — ИА Регнум. Задачей журналиста американской телекомпании CNN Мэтью Чанса в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко было не показать зрителям ответы на вопросы, а исключительно самопиар. Такое мнение было высказано 2 октября агентством БелТА после показа CNN нарезки интервью с главой Белоруссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Беседа с президентом Белоруссии состоялась 30 сентября. Как пояснила американская сторона, журналисты согласились на все условия Лукашенко на стадии согласования. Ключевым условием было отсутствие всяких изъятий, купюр и дополнений в готовом материале. Однако после записи интервью журналист Мэтью Чанс заявил, что в CNN не будут принимать во внимание никакие ограничения и собираются использовать запись так, как посчитают нужным.

«Очевидно, что целью Мэтью Чанса было не получить ответы на вопросы и рассказать об этом аудитории телеканала, а исключительно самопиар и откровенная конфронтация в нарушение всех канонов журналистики», — такое заключение сделали в БелТА.

Полная видеозапись интервью с президентом Белоруссии выйдет 2 октября в эфире одного из белорусских телеканалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам президента Белоруссии Лукашенко, в стране назрели перемены, но о глобальной смене приоритетов речь не идет.