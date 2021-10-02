Тегеран, , 07:26 — REGNUM 1 октября в телефонном разговоре со своим корейским коллегой министр иностранных дел Ирана раскритиковал любую халатность в решении проблем страны по освобождению замороженных активов в Южной Корее, призвав корейское правительство к принятию особых мер. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Последние события, связанные с замороженными активами Ирана в Южной Корее, обсуждались в телефонном разговоре между министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом и его коллегой Чон Юй-юном.

В хода переговоров Хоссейн Амир-Абдоллахиан подчеркнул необходимость дальнейшего развития отношений между Тегераном и Сеулом, высоко оценив дружественные отношения между двумя странами за последние десятилетия.

В то же время министр иностранных дел Ирана подверг критике любую халатность в решении проблем страны в связи с освобождением замороженных активов в Южной Корее.

«К сожалению, иранский народ очень недоволен замороженными средствами Ирана в Южной Корее, приостановкой торговли между двумя странами и ограничениями на торговлю гуманитарными товарами», — сообщил иранский дипломат.