Тегеран, 2 октября, 2021, 07:32 — ИА Регнум. 1 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в своем послании подтвердил тот факт, что действия израильских властей приводят к дестабилизации ситуации в ближневосточном регионе. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Приветствие министру иностранных дел Израиля со стороны правительства Бахрейна является явным предательством чаяний угнетенного и стойкого палестинского народа», — написал Амирабдоллахиан в своем аккаунте в Twitter.

«Мы знаем только одну страну под названием Палестина, и ее столица — Иерусалим», — отметил он.

Ранее официальный представитель МИД ИранаСаид Хатибзаде выразил сожаление в связи с визитом министра иностранных дел Израиля в Бахрейн. Критикуя решение бахрейнских официальных лиц принять главу МИД Израиля в Манаме, он заявил, что израильский режим является источником напряженности и дестабилизации в регионе.

«К сожалению, правители Бахрейна игнорируют ежедневные преступления Израиля против угнетенного, но стойкого народа Палестины», — сообщил он.

«Это пятно не будет стерто с репутации властей Бахрейна. Народы региона будут продолжать выступать против процесса нормализации отношений с израильским режимом», — заявил далее иранский дипломат.