Тегеран, 2 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 1 октября в северо-западных районах Ирана начались военные учения сухопутных войск иранской армии под названием «Фатехан Хейбара» (завоеватели). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Военные учения начались 1 октября утром в северо-западных районах Ирана с участием бронетанковых подразделений, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов при поддержке вертолетов армейских ВВС.

«Учения проводятся в соответствии с детальным планированием на основе запланированной программы, направленной на тестирование оружия, военной техники и оценку боевой готовности вооруженных сил в приграничных районах страны», — заявил командующий сухопутными войсками иранской армии бригадный генерал Киомарс Хейдари.

По словам бригадного генерала, учения проводятся с использованием техники в целях определения боевых возможностей подразделений сухопутных войск армии, а также повышения боевой готовности в этом регионе.

В ходе продолжающихся учений подразделение беспилотных летательных аппаратов сухопутных войск армии Ирана произвело общую идентификацию местности, затем информация была отправлена в командный пункт.