Петропавловск-Камчатский, 2 октября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. Поиски альпиниста из Свердловской области, пропавшего на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, проводят спасатели. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Вулканы Ключевская сопка и Камень

Вызов о пропаже поступил 1 октября. 27 сентября двое мужчин начали восхождение к вершине вулкана. На высоте около 4 тысяч метров они были вынуждены прекратить подъем из-за сильной метели и укрылись в убежище, которое выкопали в снегу.

Альпинисты решили разделиться и спустя два дня второй участник восхождения добрался до домика на высоте 2,6 тысячи метров. Его обнаружила группа спасателей, которая выдвинулась из поселка Ключи. Отмечается, что из города Петропавловск-Камчатский готова вылететь еще одна поисково-спасательная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта альпинист из Петропавловска-Камчатского погиб в ходе восхождения на Корякском вулкане в Камчатском крае. Он совершал подъем вместе с еще двумя людьми.

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