Лондон, 2 октября, 2021, 05:48 — ИА Регнум. Версия картины известного уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» выставлена на торги аукционным домом Christie's в Лондоне. Об этом 1 октября сообщила пресс-служба аукционного дома.

Satish Krishnamurthy Бэнкси. Девочка с воздушным шаром. 2002

Одна из 25 копий авторства Бэнкси выполнена в виде диптиха на холсте аэрозольной краской. Оценочная стоимость картины составляет 2,5−3,5 млн фунтов ($3,4−4,8 млн). «Девочка с шаром» является самым узнаваемым произведением Бэнкси и одним из самых цитируемых. Оригинальное граффити было выполнено автором в лондонском районе Шордич в 2002 году и впоследствии уничтожено. На основе граффити художник создал несколько серий работ, которые очень ценятся среди коллекционеров.

Одна из копий картины была названа «Любовь в мусорном баке» после того, как была практически полностью уничтожена во время аукциона Sotheby's в 2018 году. Сразу же после окончания торгов в рамке картины заработал спрятанный художником шредер, порезавший большую часть картины на тонкие полоски. Однако владелица испорченного шедевра не стала отменять сделку, а переименовала картину. Испорченный шедевр будет выставлена на аукционе Sotheby's 14 октября. Цена картины возросла за эти три года почти в пять раз.

Картина-диптих «Девочка с шаром» будет продана на торгах в Лондоне 15 октября. Несмотря на всемирную известность и участие в качестве автора в торгах известных аукционных домов, художнику Бэнкси удаётся не раскрывать свою личность. Никто, кроме самых близких помощников, не знает ни его настоящего имени, ни как выглядит автор огромного количества граффити и перформансов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вандалы в Великобритании закрасили одну из работ авторства уличного художника Бэнкси. Стоит отметить, что к работам художника всегда возникает повышенный интерес, его поклонники по всему миру следят за появлением новых шедевров мастера, а в Лондоне цена недвижимости на улице, где обнаруживают рисунок Бэнкси, сразу резко возрастает.