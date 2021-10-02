Североморск, Мурманская область, 2 октября, 2021, 05:43 — ИА Регнум. Отряд кораблей и судов арктической группировки Северного флота (СФ) ВМФ России, следующий по маршруту Северного морского пути, прошёл из моря Лаптевых в Карское море проливом Вилькицкого. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Sovcomflot.ru Северный морской путь

пресс-служба СФ «Североморцы преодолели ледовоопасные районы без ледокольного обеспечения с учётом фактической обстановки, которая осложнялась гидрометеорологическими условиями. Северный ветер и низкая температура воздуха способствовали появлению в проливной зоне дрейфующих льдин».

Отмечается, что для уточнения ледовой обстановки по пути следования с борта большого противолодочного корабля (БПК) «Североморск» несколько раз вылетал вертолёта Ка-27ПС.

В настоящее время отряд в составе БПК «Североморск», большого десантного корабля (БДК) «Георгий Победоносец» и судов обеспечения, возглавляемый заместителем командующего флотом вице-адмиралом Олегом Голубевым, действуют в Карском море в районе пролива Матисена. Североморцам предстоит отработать «комплекс учебно-боевых задач в районе архипелагов Северная и Новая Земля». После этого арктическая группа, покинувшая Североморск 10 августа, вернётся в пункты базирования на Кольском полуострове.

К настоящему времени корабли и суда группы оставили за кормой около 10 тысяч морских миль. Были проведены учения в акваториях Баренцева и Карских морей, в море Лаптевых, в порту Дудинка (полуостров Таймыр) и в районе посёлка Тикси (Якутия).

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей Северного флота, совершающий десятый плановый арктический поход, провёл ряд боевых тренировок на маршруте Северного морского пути.

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