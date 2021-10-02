Каракас, 2 октября, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Очередную деноминацию национальной валюты провело правительство Венесуэлы. Об этом 1 октября сообщает агентство Associated Press.

Banco central de Venezuela Венесуэльские боливары

После деноминации, которая стала в стране третьей после 2008 года, национальная валюта боливар лишилась сразу шести нулей. Это стало максимумом за всю историю деноминаций в стране.

До коррекции самой крупной в стране была купюра номиналом 1 млн боливаров, что на 30 сентября составляло 25 центов США. Теперь номинал самой крупной купюры будет 100 боливаров и её стоимость составляет чуть меньше $25.

В стране уже много лет бушует гиперинфляция, из-за которой бумага, которая используется для печати денег, стоит дороже, чем указанный на ней номинал купюры. Деноминация боливара упростит кассовые операции и бухгалтерские расчёты, которые осложнены из-за слишком большого количества нулей в денежных суммах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США решили выделить $336 млн для помощи народу Венесуэлы.