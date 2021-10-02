Автомобиль Porsche въехал в здание школы в центре Москвы
Москва, 2 октября, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Автомобиль Porsche врезался в здание Пушкинской школы в центре Москвы. Об этом 2 октября сообщил журналистам источник в экстренных службах города.
Kaatjem
Авария
Авария произошла ночью 2 октября на улице Сретенка. Автомобиль Porsche протаранил здание школы №1500. Информация о пострадавших уточняется.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее ИА REGNUM сообщало о снижении в Москве числа ДТП, совершённых по вине пьяных водителей.