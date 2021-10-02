Москва, 2 октября, 2021, 05:00 — ИА Регнум. Российские специалисты создали покрытие-хамелеон для армейских машин, которое позволит менять окраску в зависимости от окружающего ландшафта. Об этом 2 октября сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Василий Иванов ИА REGNUM БМП-2

«Создан опытный образец маскировочного покрытия на основе электрохромных материалов, которое меняет цвет в зависимости от окружающего ландшафта. Сейчас ведутся испытания опытных образцов покрытия на макетах техники», — цитирует РИА Новости собеседника.

Комплекс маскировки включает видеокамеры, которые считывают информацию об окружающей обстановке, вычислительный центр и пластины с электрохромным покрытием. Они позволят имитировать не только цвет ландшафта, но и его структуру.

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По словам источника, новое покрытие будет использоваться для маскировки танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров.