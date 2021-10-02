Москва, 2 октября, 2021, 04:51 — ИА Регнум. Грипп или ОРВИ не могут быть причиной для отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Mil.ru Вакцинация от гриппа

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Горелов уточнил, что в текущем году рост заболеваемости гриппом начался раньше, чем обычно. Уже в августе были зарегистрированы первые случаи. Поэтому специалист настоятельно рекомендовал вакцинироваться от гриппа, особенно детям и людям из группы риска, в том числе тем, кто переболел COVID-19.

Специалист отметил, что заболевание гриппом или COVID-19 представляет собой серьёзный стресс для организма. Переболевшие люди становятся уязвимы для различного рода инфекций и в случае болезни эти инфекции переносятся значительно тяжелее.

Самой действенной защитой от тяжёлых последствий болезни эксперт назвал вакцинацию. При этом Горелов особо подчеркнул, что перенесённые грипп или ОРВИ не могут быть препятствием для вакцинации от COVID-19. Специалист рекомендовал делать прививку от коронавируса спустя две-три недели после выздоровления. Тем, кто решит сделать прививку и от гриппа и от COVID-19 Горелов напомнил, что между прививками нужно сделать паузу длиной в месяц.

«Основной рост заболеваемости гриппом обычно начинается в конце осени, так что если начать вакцинацию сейчас, то можно успеть получить защиту до эпидемиологического подъема», — уточнил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что специалисты центра «Вектор» выяснили влияние гриппа на течение COVID-19.