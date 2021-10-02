Лондон, 2 октября, 2021, 04:28 — ИА Регнум. Критике подверг полицию за несерьёзное отношение к преступлениям против женщин премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соответствующее заявление политик сделал 1 октября в интервью газете Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Тема интервью была связана с популярной сейчас в Великобритании общественной дискуссией о доверии к полиции и преступлениях против женщин. По мнению Джонсона, жители Великобритании правы, считая, что полиция недостаточно серьёзно воспринимает преступления, совершаемые против женщин. Косвенный показатель этого — снижение числа жалоб от женщин на насилие, обрабатываемых полицией, и снижение количества обвинительных заключений по делам об изнасиловании.

«Слишком, слишком часто работа системы, по сути, стоит жизни женщинам, которые ждут, пока к их жалобе отнесутся серьезно, ждут, пока их дело рассмотрят, но ничего не происходит. Мы видим, как жертвы отступают, сдаются из-за того, насколько это для них унизительно. И это возмущает», — отметил премьер-министр Британии.

Джонсон признался, что текущее положение вещей «вызывает гнев» у него и говорит о том, что пора реформировать систему, которая стала неспособна помочь жертвам преступлений. При этом глава правительства Великобритании уточнил, что полностью доверяет главе Скотленд-Ярда Крессиде Дик и у него нет планов требовать её отставки.

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