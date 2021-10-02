Токио, , 04:25 — REGNUM Власти Японии выразили России протест из-за намеченных на октябрь у острова Кунашир (Южные Курилы) учений российских вооружённых сил. Об этом со ссылкой на источники 2 октября сообщает газета Sankei.

Территории Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издание, о готовящихся учениях Москва якобы уведомила Токио в последних числах сентября.

Напомним, Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа прилегающих мелких необитаемых островов, включённые в состав СССР по итогам Второй мировой войны, являются предметом притязаний Японии, отказывающейся без решения вопроса о «северных территориях» заключать с Россией мирный договор.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Японии Тосимицу Мотэги на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке 23 сентября заявил о неприемлемости для Токио введения Россией особого налогового режима на Курильских островах.

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