Минск, , 04:03 — REGNUM Белоруссия не способна захватить Великобританию, США или Евросоюз, поэтому не нужно верить в обратные утверждения, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого 2 октября приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Белорусские военные Mil.by

«Не верьте, что мы агрессоры и что мы хотим захватить Великобританию, Соединенные Штаты Америки или отдельно Евросоюз. Нам это не нужно, и мы на это не способны», — сказал белорусский лидер в разговоре с корреспондентом Мэтью Чансом.

В конце интервью Лукашенко пожелал CNN быть объективнее и честнее, и пригласил Чанса посетить Белоруссию «без камеры».

«Приезжайте. Вы рядом. Можете приехать без камеры. Нам удастся более откровенно поговорить. И может, я смогу вас убедить в чем-то или разубедить на основании тех фактов, которые у меня сегодня есть», — сказал он сомневающемуся во всём корреспонденту.

Ранее Лукашенко прокомментировал инцидент с посадкой самолёта авиакомпании Ryanair весной этого года, предупредив, что Минск посадит любой самолёт при появлении угрозы.

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