Ереван, 2 октября, 2021, 03:37 — ИА Регнум. Власти Армении готовы к демаркации и делимитации границ с Азербайджаном при посредничестве России, сообщил 1 октября глава Совета безопасности страны Армен Григорян в интервью Общественному телевидению Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Армен Григорян

«Если в Азербайджане есть серьезная готовность, то, я думаю, мы можем двигаться вперед и начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России», — сказал он.

Григорян напомнил, что в мае 2021 года власти Азербайджана выражали готовность к началу демаркационных работ, поэтому стороны «могут прояснить этот вопрос» и «попробовать решить все остальные».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что весной 2021 года Вооружённые силы Азербайджана зашли на территорию Армении в районе Чёрного озера Сюникской области, объяснив это «корректировкой границы». Столкновения на границе продолжились, в августе стороны сообщали о погибших.

В свою очередь в Баку также предложил Еревану начать переговоры по делимитации границы.