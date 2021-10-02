Нальчик, 2 октября, 2021, 03:35 — ИА Регнум. Режим своей самоизоляции завершил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков после того, как сданные им тесты на коронавирус показали отрицательный результат. Об этом сообщили 1 октября в пресс-службе руководителя республики.

Glava.kbr.ru Казбек Коков

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Он находился на карантине с 29 сентября, когда у одного из сотрудников республиканской администрации заподозрили коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов ушел на самоизоляцию из-за выявленного у него COVID-19. 16 сентября руководитель республики заявил, что излечился от этого заболевания.