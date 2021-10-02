Минск, 2 октября, 2021, 03:31 — ИА Регнум. Организовать встречу с оппозиционером Романом Протасевичем предложил журналисту CNN президент Белоруссии Александр Лукашенко. Предложение было сделано1 октября в ходе интервью CNN, фрагмент которого 1 октября показал телеканал «Беларусь-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко указал журналисту не задавать ему вопросы о Протасевиче и предложил организовать встречу с оппозиционером, чтобы представитель прессы мог пообщаться с ним лично.

«Не надо мне задавать вопросы об этом. Он вам расскажет. Он уже много чего рассказал», — уточнил белорусский лидер.

Напомним, Протасевич является одним из авторов и основателей телеграм-канала Nexta, который был признан экстремистским на территории Белоруссии. Авторы канала провоцировали протесты в Белоруссии и занимались их координацией. В мае текущего года Протасевич был задержан правоохранителями в аэропорту Минска вместе с гражданкой РФ Софией Сапегой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам президента Белоруссии Лукашенко, он посадит любой самолёт в случае угрозы государству.