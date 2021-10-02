Москва, , 03:16 — REGNUM Призыв специального уполномоченного Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлава Бартушки занять «жёсткую позицию» в вопросе поставок газа из России — это не призыв всего европейского сообщества, заявил 1 октября первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

«Представитель Чехии совершает ошибку: он пытается говорить от имени всей Европы, но я не думаю, что вся Европа думает так, как представитель этой страны, которая недавно была дружественной нам и потом резко поменяла курс», — цитирует РБК российского сенатора.

По словам Джабарова, высказывание Бартушки не объясняет, на какую зеленую энергетику он рассчитывает, говоря об альтернативе российскому газу.

«Зеленая энергетика — это вопрос будущего, и весьма туманного», — объяснил сенатор, добавив, что повсеместный отказ от газа невозможен из-за того, что этот вид топлива используется во многих перерабатывающих областях нефтехимической промышленности.

Ранее, напомним, Вацлав Бартушка заявил о том, что Евросоюз должен перестать «церемониться» с Россией в вопросах поставок газа и показать, что стремительный рост цен на газ является свидетельством войны. Кроме того, чешский дипломат пригрозил «устроить проблемы» для Москвы на крупнейшем энергетическом рынке.

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