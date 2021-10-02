Тбилиси, 2 октября, 2021, 03:05 — ИА Регнум. Задержанный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили объявил голодовку и назвал себя политическим заключённым. Об этом 1 октября сообщила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария после встречи с бывшим грузинским президентом.

Саакашвили и галстук

Ломджария уточнила, что время её посещения Саакашвили совпало с обследованием экс-президента Грузии врачом, а затем ей дали пообщаться с политиком в камере.

Саакашвили заявил, что считает себя политическим заключённым и не согласен с вынесенными против него приговорами. В знак протеста бывший президент Грузии объявил голодовку.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась помиловать Саакашвили, пояснив, что «перед законом все едины», а возвращение экс-президента страны на родину она расценивает как попытку дестабилизации обстановки в стране.