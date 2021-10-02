Нью-Йорк, США, 2 октября, 2021, 03:04 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 1 октября ростом. После некоторой просадки в начале дня котировки акций возобновили рост на фоне положительных новостей. В лидерах роста Dow Jones, почти отыгравший потери предыдущего дня.

(сс) geralt Рост

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 482,54 пункта (1,43%), до уровня 34 326,46 пункта. S&P 500 подорожал на 49,51 пункта (1,15%), поднявшись до уровня 4357,05 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 117,96 пункта (0,82%), до уровня 14 566,54 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,69 (0,92%), до уровня $75,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 сентября снижением. Больше других потерял Dow Jones, упавший ниже уровня 34 тыс.

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